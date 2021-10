Ile Maurice: Éducation - Les écoles se préparent pour lundi

Partagez cet article

Dès ce lundi, le nombre POV de jours de classe en présentiel augmente. En effet, les élèves de grades 1, 2, 3, 7 et 8 iront à l'école trois fois par semaine tandis que les grades 5, 6 et 9 à 13, quatre fois par jours. Les établissements scolaires se préparent donc à mettre en place ce nouveau protocole.

Annand Seewoosangkur, président de la Mauritius Head Teachers Asssociation (MHTA), déclare que les préparatifs vont bon train mais qu'il y aurait une certaine anxiété. «Certains établissements n'ont pas l'infrastructure adéquate pour diviser les classes», explique-t-il. «Ils devront donc se débrouiller avec le nombre de salles qu'ils ont.» Au niveau de l'emploi du temps, ce sont aux directeurs des établissements de travailler sur le calendrier. «50 à 55 minutes seront dédiées à chaque matière par jour», informe le président de l'association.

Pour rappel, le ministère de l'Éducation a établi, le 7 octobre, de nouveaux protocoles. Ainsi, les responsables des établissements doivent élaborer des plans d'occupation des sièges dans les salles de classe et fixer la disposition des sièges dans la mesure du possible. Des assemblées matinales peuvent être organisées sous réserve des normes de distanciation physique et des mesures sanitaires en vigueur. Idem pour les cours d'éducation physique. Les cantines fonctionneront mais dans des conditions sanitaires strictes.

De plus, le National Education Counselling Service (NECS) fournira un soutien psychologique permanent aux écoles. Le nettoyage et désinfection de l'enceinte de l'école, des réservoirs d'eau, des bâtiments scolaires, des cantines et des salles de classe doivent être régulièrement effectués. Le port du masque reste obligatoire à tout moment, sauf pour les enfants du pré-primaire ou ceux qui sont dispensés du port du masque pour raisons médicales. Les écoles doivent aussi assurer une hygiène des mains adéquate et une bonne hygiène respiratoire à tout moment.