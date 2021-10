Cote d'Ivoire: Musique - Stromae de retour en parfaite « Santé »

Après son album « Racine Carré » sorti en 2013, Stromae revient avec une nouvelle chanson, intitulée « Santé ». L'artiste a annoncé son retour le vendredi 15 octobre, sur son compte instagram. Ses fans ne croyaient plus à son retour. Car depuis « Racine Carré », ainsi qu'une grande tournée, l'artiste s'était retiré loin de son public.

En 2015, le chanteur avait connu de gros soucis de santé en raison d'effets secondaires d'un traitement préventif contre le paludisme. Un véritable calvaire qui l'avait amené à arrêter toutes ses activités.

Malgré cela, l'artiste était plus ou moins présent grâce à son label Mosaert qui alliait musique et mode, en collaboration avec son épouse, la styliste Coralie Barbier. Un projet qui l'a remis sur le devant de la scène, mais plus discrètement, avant son véritable come-back.

Le Belge de 36 ans, ravi d'être de retour, a déclaré : « Mon tout nouveau titre est maintenant disponible sur toutes les plateformes ».

Stromae a également posté une photo de lui réalisant différents mouvements, certainement la chorégraphie de son nouveau tube "Santé".

En quelques mots sa chanson : « Si on célébrait ceux qu'on ne célèbre pas. Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas ».

Signalons que la star a aussi changé de look. On le voit dans le clip la coupe courte et le look de petit garçon.