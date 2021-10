Afrique: CAF - C1 et C2 - Mazembe tient devant Amazulu, V.Club battu par Marumo Gallants

Deux clubs de la République démocratique du Congo jouaient, le 15 octobre, en terre sud-africaine, pour le compte du deuxième tour des coupes africaines interclubs.

En Ligue des champions, le Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi a réussi à imposer un nul de zéro but partout à la formation d'Amazulu à Durban. Les Corbeaux, amenés par l'entraîneur français Franck Dumas, ont bien contenu les assauts des locaux. Pour cette rencontre, le technicien français a titularisé le gardien de but international malien Ibrahim Mounkoro, et en défense, l'expérimenté Djos Issama, le Zambien Tandi Mwape, Arsène Zola, et l'Ougandais Joseph Benson Ochaya. L'Ivoirien Christian Koffi Kouamé, Soze Zemanga (remplacé à la 86e mn par Christ Kinsangala), Etienne Mayombo (remplacé à la 64e mn par Philippe Kinzumbi) ont formé le trio du milieu de terrain de Mazembe au cours de cette rencontre, alors qu'en attaque, on a retrouvé Joël Beya (remplacé à la 64e mn par le doyen zambien Rainford Kalaba), Mercey Ngimbi (remplacé à la 78e mn par Gondry Sudi) et le Jean Baleke (remplacé à la 78e mn par Adam Bossu).

Le sort de cette confrontation se concrétisera le 23 octobre lors du match retour. Le vainqueur se qualifiera à la phase des groupes de la C1 africaine. La balle est dans le camp de Mazembe, obligé de remporter le match et surtout d'éviter un deuxième résultat d'égalité avec but.

V.Club, qui séjournait aussi en Afrique du Sud, affrontait, le même jour à Polokwane, la formation de Marumo Gallants, au deuxième tour de la Coupe de la confédération. Et les joueurs du coach français Dominique Cionci ont perdu par un but à deux, face à ce club qui a remporté la Coupe de l'Afrique du Sud. Les deux buts du club sud-africain fondé en 2021 ont été inscrits par Celimpilo Ngema à la 18e et 58e mn, à chaque fois profitant de la passive défensive de V.Club. Eric Kabwe Wabantu (deuxième buteur lors de la victoire de V.Club face à Maniema Union en championnat national) a permis à V.Club de rester en vie grâce à un but (qui pourrait être salvateur au match retour en cas de victoire d'un but à zéro) à la 82e mn, une frappe en pleine surface de réparation ne laissant aucune chance au gardien de but de Marumo Gallants. Tout se décidera au match retour au stade des Martyrs de Kinshasa.

Notons que V.Club a évolué sans son gardien de but, l'international camerounais Simon Omossola, retenu en sélection et laissant sa place à Landu Mavanga, et le Congolais de Brazzaville Varel Rozan, le Mauritanien Sidi Yacoub et le Togolais Marouf Tchakei. Sur l'aire de jeu, il y a eu le capitaine Ebunga Simbi, le Camerounais Pascal Abega Mbarga, Glody Lilepo Makabi, Amédée Masasi, Merveille Kikasa, Obed Mayamba, etc. Les protégés de la présidente Bestine Kazadi vont devoir se surpasser au match retour pour arracher la qualification qui leur enverra au barrage, avant de jouer la phase des groupes.