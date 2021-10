Cote d'Ivoire: Autonomisation de la femme - 50 millions de FCfa pour aider 200 veuves de l'Eglise méthodiste unie

Deux cents (200) veuves vont bénéficier d'un appui financier pour se prendre en charge. C'est une initiative de l'Eglise méthodiste unie Côte d'Ivoire à travers l'Ong méthodiste réservoir de Siloé.

Ces femmes sont venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour prendre part à une séance de formation. La rencontre a eu lieu au sein de l'Eglise méthodiste sise à Cocody, ce vendredi 15 octobre 2021.

A cette occasion, Nathan Koffi, directeur exécutif de l'Ong méthodiste réservoir de Siloé, a rappelé l'utilité de cette initiative. Pour lui, il s'agit d'un financement de plus de 50 millions de FCfa obtenus par l'Eglise méthodiste unie Côte d'Ivoire pour aider 200 veuves à sortir de la pauvreté à travers des activités génératrices de revenus.

Ces femmes dont 160 sont d'Abidjan et 40 de Duékoué, soit 150 veuves méthodistes et 50 autres non méthodistes. Elles seront aidées et assistées pour la mise en œuvre des activités génératrices de revenus. Pendant cinq mois, elles seront suivies afin d'atteindre un taux de succès de 80%.

Nathan Koffi a par ailleurs indiqué que chaque veuve aura plus de 200 mille FCfa pour la mise en œuvre de son projet. Il n'y aura pas de remboursement, a-t-il précisé. Ajoutant que c'est un financement accordé par Bishop Boni Benjamin.

Le directeur exécutif a également indiqué qu'elles seront formées pendant deux jours en entrepreneuriat, projet et comptabilité pour la réussite effective du projet. Car dit-il, un homme non formé est un homme déformé.

« Il faut les former pour qu'elles aient les prérequis ». Et pour y arriver une phase d'identification pour connaître le nombre d'enfants en charge est faite. « Aujourd'hui c'est l'enquête et la formation. On va les accompagner pendant 6 mois, en les assistant », a-t-il indiqué.