Ile Maurice: Les concessionnaires ciblent davantage les fonctionnaires

«Duty free» revu et emprunt à faible taux d'intérêt pour l'achat d'un véhicule électrique : autant d'initiatives véhiculées par le dernier rapport du Pay Research Bureau. Après l'annonce, certains concessionnaires préparent déjà une stratégie pour encourager les fonctionnaires à ces acquisitions de voiture. Comment ? Explications.

Jeudi dernier, le Pay Research Bureau (PRB) a tranché. Le taux d'exemption pour l'achat de véhicules passe à 100 % pour plusieurs catégories de fonctionnaires. Par exemple, les Senior Advisors auront droit à une exemption totale des droits de douane sur un véhicule allant jusqu'à 1 850 centimètres cubes (cc). Idem pour les ceux dont le salaire mensuel varie entre Rs 94 500 et Rs 110 125 mais dans ce cas, la capacité du véhicule ne doit pas dépasser les 1 601 cc. Quant aux employés du secteur public touchant entre Rs 64 400 et Rs 91 375 par mois, l'exemption reste à 100 %, pour une voiture dotée d'une capacité n'excédant pas 1 500 cc.

Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle pour les travailleurs du secteur public. Tel que recommandé par le PRB, ils pourront contracter un emprunt pour acheter des voitures ou motocyclettes électriques à 1 % de taux d'intérêt. Et dès le 1er janvier 2021, tout prêt pour l'acquisition d'un véhicule régulier, d'une motocyclette ou bicyclette, affichera un taux d'intérêt de 3 %.

Une aubaine pour les fonctionnaires mais aussi les concessionnaires. «Hors taxe, les employés du secteur public vont certainement acheter les véhicules. Il y aura une compétition sur le marché. Cependant, nous sommes confrontés au problème d'approvisionnement des fournisseurs avec l'arrivée des bateaux», soutient Mrinal Teelock, secrétaire administratif de la Motor Vehicle Dealers' Association. D'après lui, une voiture thermique hors taxe est toujours moins chère qu'un véhicule électrique à cause du coût de la production. Il prévoit que d'ici l'an prochain, la gamme importée des voitures électriques sera élargie, avec davantage de modèles sur le marché.

Pour sa part, Sachin Sooknah, Marketing Manager chez Toyota, affirme que des promotions sont en cours et qu'un tout nouveau modèle - le Belta - vient d'être lancé. «On verra ce qu'on pourra faire additionnellement pour les fonctionnaires. Comme après un certain nombre d'années de service, ils seront éligibles à l'achat hors taxe, ce type de véhicule est idéal pour cette clientèle. Ils peuvent dès à présent venir s'enquérir car il y a une pénurie de pièces et de production globalement», déclare-t-il. Des modèles hybrides sont également disponibles.

D'après lui, des baisses de prix varient entre 5 et 20 %, dépendant des modèles. De son côté, Arshad Bauccha, Brand Manager pour MG et Perodua au sein d'Autonexx, a déjà fait un plan pour des visites dans les hôpitaux, écoles et autres établissements publics. «On attend juste le nouveau prix pour la MG électrique afin d'amorcer avec une campagne ciblée. On prévoit trois ans d'entretien gratuit pour ce modèle. La garantie a également été étendue et le chargeur, offert», signale-t-il. Selon lui, les prix ont augmenté mondialement à cause de la hausse du dollar. Aussi, le concessionnaire agrémente diverses facilités à l'offre. D'après lui, la campagne ciblant les fonctionnaires commencera la semaine prochaine.