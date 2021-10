Ile Maurice: Trois Boutiques - Des singes affamés et agressifs terrorisent les habitants

Les habitants de Trois Boutiques en ont assez de l'invasion des signes. Ils se sont plaints auprès du ministère de l'Agro-industrie, qui a fait placer des cages sur la toiture des maisons. Mais ce n'est pas pour autant que les cages empêchent les singes de semer la pagaille.

Ils saccagent tout sur leur passage et volent de la nourriture mais aussi des portables.Ils font voir des toutes les couleurs aux habitants de cette localité.

Cette invasion a débuté il y a environ deux mois.Cinq singes ont débarqué dans le village et se sont mis à errer de maison en maison à la recherche de nourriture. Ils se sont même attaqués aux habitants et ont volé des téléphones portables qu'ils ont mâchouillés avant de les jeter.Frustrés par cette situation, les habitantsont,àmaintes reprises, alerté les autorités et se sont rendus au poste de police. Comme solution, des cages ont été placées sur les toitures mais jusqu'ici, aucun singe n'est tombé dans le piège. «C'est une situation frustrante.Depuis deux mois, les singes volent nos vêtements, nos portables, nos chaussures. Nous ne sommes plus libres chez nous. Nous avons, à maintes reprises, alerté les autorités mais la situation empire», explique Arvesh Dabee, un habitant de la région. Daren Appadoo, autre habitant, ne sait plus s'il faut en rire ou en pleurer.

En l'espace de deux mois, les singes ont volé ses deux portables. «Zordi, (NdlR: hier, vendredi), monn ramasse enn telephone lor cimin. La nu pu bizin al geter pu ki sanla sa, telman zot pe kokin portable zot zété. Se enn situation invivable», soutient Pamela Chengadoo.

Pas plus tard que mercredi, Sheila Appadoo a été victime d'une mauvaise surprise en rentrant chez elle. Sa maison était sens dessus dessous et il y avait aussi un désordre indescriptible dans sa salle de bains.«Lessinges saccagent tout sur leur passage.Nous avons peur de laisser les fenêtres et les impostes ouvertes.Même quand nous sommes à la maison, ils rentrent et nous agressent», dit-elle, lasse de cette situation. L'époux de Sheila Appadoo ajoute que mardi, un singe est rentré chez lui pour la énième fois et a, cette fois, volé la télécommande et arraché les lunettes de son épouse, l'agressant au passage.

Selon une source, depuis que les arbres ont été abattus à Richeen-Eau, les singes ont commencé à quitter leur habitat pour se rapprocher des maisons. Nous avons sollicité la version d'un fonctionnaire de l'Agro-industrie, mais ce dernier n'a passouhaité faire de commentaires.