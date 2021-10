Sénégal: Bordeaux - M'Baye Niang - « J'estime être compétitif. Je me tiens prêt »

Arrivé récemment chez les Girondins de Bordeaux en provenance de Rennes, M'Baye Niang ne manque pas d'envie.

Alors que son entraîneur ne l'aligne pas encore et qu'il n'est pas apparu une fois dans le groupe des Girondins, l'avant-centre sénégalais se sent prêt.

« Le retard physique est normal parce que je n'ai pas fait de reprise normale avec un groupe. Mais aujourd'hui, je travaille. Cela fait trois semaines que je suis ici et je travaille d'arrache-pied pour rejoindre le groupe le plus rapidement possible », a dit Niang, invité de l'émission « Rothen s'enflamme ».

S'il ne s'agit que de l'international sénégalais, il pourrait démarrer contre le FC Nantes ce week-end.

« Si on me demande, j'estime être compétitif. Maintenant, c'est le staff technique qui jugera mon état de forme au moment où ils auront besoin de moi. Je me tiens prêt », a fait savoir M'Baye Niang.