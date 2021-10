Rwanda: La Journée Mondiale des Missions marque le début d'une année jubilaire spéciale

Kigali — Au Rwanda, la célébration de la Journée Mondiale des Missions (24 octobre 2021) marquera également l'ouverture d'une Année Jubilaire spéciale qui, en pleine harmonie et communion avec le Saint-Siège et l'Eglise universelle, célébrera le 400ème anniversaire de la fondation de la Congrégation pour l'Evangélisation des Peuples, 200 ans de la fondation de l'Œuvre Pontificale de la Propagation de la Foi, 100 ans de la reconnaissance pontificale de l'Œuvre de l'Apôtre Saint Pierre et de l'Œuvre de l'Enfance Missionnaire et 150 ans de la naissance du Fondateur de l'Union Pontificale Missionnaire, le Bienheureux Paolo Manna.

C'est précisément pour cette raison que la Direction Nationale des Œuvres Pontificales Missionnaires au Rwanda prévoit une série d'activités tout au long de l'année, visant à mieux faire connaître le travail des OPM. En particulier, il y aura une programmation spécifique sur Radio Maria et PACIS TV ; un film documentaire sera réalisé dans le but d'aider le soutien des projets en les faisant connaître, de faire comprendre l'importance de l'animation missionnaire et de l'éducation à la charité universelle et du matériel sera également préparé et distribué aux communautés paroissiales.

La messe solennelle d'inauguration de l'année jubilaire sera célébrée à Kabgayi et une participation importante de la presse locale est attendue. Chaque diocèse choisira la première paroisse pour le début de ce Jubilé et la clôture des célébrations aura lieu dans le diocèse de Nyundo lors de la Journée mondiale des missions en 2022.

Pendant ce temps, le travail d'animation et de formation organisé par les Œuvres Pontificales Missionnaires au Rwanda se poursuit, en vue de la Journée mondiale des missions 2021. Soutenir les missions et les missionnaires est un don qui rapporte au centuple : tel était le thème principal de l'atelier de formation qui s'est tenu en août dernier à Kigufi (Nyundo). Pendant trois jours d'étude et de discussion, les directeurs diocésains des OPM ont médité sur la nature de leur mission auprès des fidèles et sur le caractère fondamental de la multiplication des outils d'animation pour faire connaître les OPM.

Mgr Anaclet Mwumvaneza, Évêque du diocèse de Nyundo, a rappelé le rôle crucial des OPM dans la proclamation de la Bonne Nouvelle à travers le monde et a exhorté tous les participants à l'atelier à intégrer l'utilisation des nouvelles technologies de communication dans leur planification pour sensibiliser les chrétiens et les encourager à la générosité évangélique.