Congo-Brazzaville: Affaires sociales - Des structures d'accueil en difficulté

La ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Irène Marie Cécile Mboukou-Kimbatsa, a visité, le 15 octobre à Brazzaville, quelques structures d'hébergement et d'apprentissage des personnes vivant avec handicap pour s'imprégner de leur fonctionnement. Elle a relevé des manquements mais a promis de se battre pour apporter des solutions.

La ministre des Affaires sociales et de la solidarité a initié sa visite sur le terrain pour s'imprégner du fonctionnement réel de ces structures d'accueil et d'hébergement des personnes vivant avec handicap. Sa ronde a débuté par Madibou, le huitième arrondissement de la capitale. Là-bas, la ministre a visité l'Institut national des aveugles du Congo (INAC) de Mansimou. Accueillant près d'une centaine d'aveugles, pour un cycle allant du primaire au lycée, l'établissement qui forme en écriture braille manque presque de tout et les apprenants étudient dans des conditions misérables.

De là, la ministre s'est rendue au Centre d'éducation préscolaire de Makélékélé, le premierarrondissement de Brazzaville. Bien que fonctionnel, le centre dans lequel une soixantaine d'enfants sont inscrits tourne-lui aussi avec beaucoup de problèmes.

Irène Marie Cécile Mboukou-Kimbatsa s'est ensuite rendue au Centre d'insertion et de réinsertion des enfants vulnérables, implanté dans la forêt de la patte d'oie, à côté du stade Alphonse-Massamba-Débat. Ensuite, elle a visité tour à tour le Centre national de prévention et de traitement des traumatismes psychiques ; l'Institut psychopédagogique au quartier OCH, Moungali, qui s'occupe de la prise en charge des enfants présentant des déficiences mentales. La ministre des Affaires sociales a bouclé sa tournée par l'Institut des jeunes sourds de Brazzaville où elle a visité l'Institut national du travail social. Une structure qui forme dans le domaine de l'action sociale.

Partout où elle est passée, Irène Marie Cécile Mboukou-Kimbatsa a offert à chaque structure sociale un congélateur accompagné d'un réfrigérateur, une cuisinière, un ordinateur de bureau, une imprimante, des vivres, des fournitures scolaires et du matériel bureautique.

A l'occasion, elle a remis aussi à l'Institut des jeunes sourds de Brazzaville et à l'Inac un bus pour transporter les apprenants et un bon de carburant d'un million F CFA chacun, don du projet CAB. La remise de ces moyens roulants s'est faite en présence de son collègue en charge des Postes et Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo.

Etant en période de crise sanitaire, partout où la ministre est passée, elle a exhorté le personnel à se faire vacciner contre la covid-19 afin de se protéger et protéger les enfants.

« Le ministère des Affaires sociales, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique d'actions sociales, a adopté un projet de renforcement des capacités de ses ressources humaines en vue de répondre aux besoins du système d'actions sociales aux plans qualitatif et quantitatif », a indiqué Irène Marie Cécile Mboukou-Kimbatsa.