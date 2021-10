Ouganda: "Restez toujours concentrés et fermes pour surmonter les défis" - l'Évêque de Lira aux prêtres

Lira — "La vocation à servir comme prêtre est un engagement qui doit être assumé avec amour et persévérance au milieu des défis". C'est ce qu'a déclaré l'Évêque du diocèse de Lira, Mgr Sanctus Lino Wanok, lors de la célébration eucharistique de son 35e anniversaire de sacerdoce.

"L'amour, la persévérance et l'humilité font partie des conditions de base pour réussir dans le ministère sacerdotal. Celui qui est appelé à servir comme prêtre - lit-on dans la note reçue par l'Agence Fides - doit être accompagné dans un solide parcours spirituel et soutenu dans sa formation, dans le but d'obtenir un résultat positif dans l'Église. "

Selon le texte, l'Évêque a imploré les prêtres de rester concentrés et inébranlables malgré les défis et, surtout, de faire confiance à la Providence et aux soins de Dieu. "Nous devons rester engagés et déterminés dans l'accomplissement de nos obligations sacerdotales malgré les nombreux défis qui affligent l'Église aujourd'hui", a-t-il déclaré en s'adressant aux prêtres présents.

Tout en remerciant tous ceux qui ont contribué à son parcours sacerdotal depuis son ordination en 1986, Mgr Sanctus a reconnu le grand soutien que lui ont apporté ses parents ainsi que tous ceux qui l'ont guidé durant sa formation.

Son Excellence Mgr Sanctus Lino Wanok a été ordonné prêtre en 1986. En 2011, il a été consacré troisième évêque du diocèse de Nebbi avant d'être nommé ordinaire du diocèse de Lira en 2018.