Cote d'Ivoire: Football/Mondial 2022 - L'objectif six (6) points de la présidente du CN-FIF, Mme Dao Gabala

La présidente du Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (Cn-Fif) estime que dans le cadre de l'éliminatoire de la Coupe du monde où les Eléphants de Côte d'Ivoire sont engagés, c'est le moment de faire l'union sacrée derrière l'équipe nationale. « Chacun doit jouer sa partition dans cette dynamique de co-construction », dira-t-elle, en ce qui concerne la Fédération et l'équipe nationale. Son adresse à la nation ivoirienne est sans équivoque.

« Chers compatriotes, Chers amis des Eléphants, Chers Ivoiriens. Comme une nation, nous avons soutenu nos Eléphants contre le Cameroun et ils ont gagné. Ils ont montré qu'ils pouvaient être percutants. Ils nous ont réconciliés avec le football », a déclaré Mme Dao Gabala. Le 8 octobre, les Eléphants dans leur quête des six (6) points ont battu le Malawi en Afrique du Sud. Et le 11 octobre, recevant cette même sélection, les pachydermes ont remis le couvert au Bénin. « Pour cette campagne, notre objectif : six (6) points ; notre leitmotiv : toujours plus haut. Rappelons-nous que nous sommes une nation, nous défendons un drapeau, nous avons une équipe. Ils ont besoin de nous et nous avons besoin d'eux ». Tel est le message de mobilisation lancé à l'endroit du public Ivoirien.

De tout temps et au cours des différentes rencontres qu'elle a initié, Mme Dao Gabala a toujours rappelé que sa mission prendra fin d'ici peu. « Les seuls véritables mérites que nous devrions recueillir, c'est d'une part, d'avoir mis la balle au centre afin qu'il roule pour le bonheur des acteurs ainsi que pour l'économie du football et d'autre part, c'est d'avoir sonné à temps la mobilisation derrière les Eléphants... » Parole d'une femme engagée. Pour l'heure l'objectif six (6) tient la route et la Côte d'Ivoire reste en tête du groupe D.