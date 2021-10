Cote d'Ivoire: Face à la menace terroriste - Le ministre Téné Birahima demande aux Ivoiriens de soutenir leur Armée

Le Ministre d'Etat, Ministre de la Défense M. Téné Birahima Ouattara a réceptionné, au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée, ce jeudi 14 octobre 2021, au siège de l'institution, sis à Abidjan-Plateau, des dons de CI-ENERGIES. Il avait à ses côtés les Généraux Lassina Doumbia et Alexandre Apalo Touré, respectivement Chef d'Etat-Major Général des Armées (CEMGA) et Commandant Supérieur de la Gendarmerie nationale.

Une belle initiative qui imprime un moment d'affirmation du contrat social Armée-Nation via une entreprise citoyenne qui ambitionne de s'inscrire dans la dynamique de l'optimisation de la performance capacitaire de nos valeureux soldats dans un contexte sécuritaire aujourd'hui qui exige beaucoup de moyens et d'efforts pour faire face aux menaces terroristes et autres bandes criminelles.

Au cours de son allocution, M. Noumoury Sidibé, Directeur Général de CI-ENERGIES, a rappelé que « depuis quelques années, la Côte d'Ivoire est la cible d'attaques terroristes notamment dans les départements de Kong et de Teheni ». Faut-il rappeler que la structure qu'il a l'insigne honneur de diriger, a été sollicitée par le gouvernement de Côte d'Ivoire à l'effet de procéder à l'électrification de 17 localités dans lesdits départements.

« A l'instar des populations de la région, les équipes de CI-ENERGIES et des entreprises qui exécutent ces travaux bénéficient de la protection des Forces armées déployées pour faire face à cette menace terroriste. En reconnaissance de leur dévouement et en vue d'aider au renforcement des capacités opérationnelles des militaires engagés dans cette opération de sécurisation, CI-ENERGIES souhaite apporter un appui matériel d'une valeur de 49 296 640 FCFA au Ministère d'Etat, Ministère de la Défense », a-t-il expliqué. Il s'agit de deux (02) Pick up, deux (02) drones de surveillance à plus de 1000 m de portée, 30 lits pico de campagne, 30 jumelles de vision nocturne et 30 torches rechargeables de longue portée.

Au cours de cette cérémonie, en présence du Président du Conseil Régional du Boukani, des dons ont également été remis aux écoles primaires publiques des localités bénéficiaires des travaux d'urgence d'Électrification Rurale (ER) dans lesdits départements à l'occasion de la rentrée scolaire 2021-2022. Ces dons sont composés de : 24 boîtes de livres (3 boîtes par école en raison d'une boîte par cycle du primaire), 1521 cartables, 1521 trousses, 1521 ardoises, 1521 cahiers personnalisés (50p et 100p), 1000 tenues scolaires, 27 cartons de craies (3 cartons par écoles) et 51 ensembles géométriques (1 par salle de classe).

Prenant la parole au nom des récipiendaires, le CEMGA a d'entrée de propos affirmé que « cette cérémonie est belle au-delà de la nature et de l'utilité affirmée des dons reçus. Elle est belle en symbole. » Car, explique-t-il, elle épouse parfaitement la vision stratégique de la lutte contre le terrorisme dans les régions frontalières nord, en ses trois axes dont le premier est : le renforcement des capacités de nos hommes, renforcement technique, matériel, organisationnel, pour une meilleure conduite des opérations. « Les équipements offerts par CI-ENERGIES y contribueront de façon significative », s'est-il réjoui.

Le deuxième axe souhaité, précise le CEMGA Lassina Doumbia, consiste en la réduction de la vulnérabilité dans les zones affectées, afin que les populations qui y vivent, gardent un lien avec l'Etat. « Ne nous y trompons pas, ce terrorisme de type militaire auquel nous faisons face a pour caractéristique, au contraire de celui urbain, de conquérir des territoires en ayant pris soin de gagner le cœur des populations locales », a-t-il précisé. C'est pourquoi, par l'acte posé, jeudi 14 octobre 2021, CI-ENERGIES vient apporter sa contribution dans cette bataille contre ce qui pourrait, à défaut, constituer une faiblesse.

A la suite du CEMGA, le Ministre d'Etat, Ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, a également remercié CI-ENERGIES pour cette belle initiative. CI-ENERGIES, par ces dons, explique-t-il, contribue directement à l'effort que le Chef de l'Etat, SEM. Alassane Ouattara, Chef Suprême des Armées consent par d'énormes sacrifices pour doter l'armée de Côte d'Ivoire de moyens afin de neutraliser toute forme de menaces dans notre pays. « Il s'agit d'un acte citoyen », s'est-il réjoui.

M. Téné Birahima Ouattara a encore rappelé à toutes fins utiles que nous sommes, aujourd'hui, confrontés aux défis sécuritaires liés au terrorisme et aux actions des bandes criminelles sur le territoire national. « Ces menaces ont malheureusement coûté la vie à certains de nos valeureux soldats, tout corps compris et fait de nombreux blessés, comme je le rappelais ce matin lors de ma visite à la caserne de gendarmerie d'Agban. C'est le lieu et l'occasion pour moi d'inviter l'ensemble des Ivoiriens et toutes les entreprises citoyennes à soutenir leur Armée, moralement, matériellement à l'instar de CI-ENERGIES », a-t-il plaidé.