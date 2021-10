Congo-Brazzaville: Médecine du travail - Quatorze médecins référencés auprès du gouvernement

Dans le but de combler le vide juridique existant depuis de longues années dans la réglementation du travail en République du Congo, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, vient de publier un arrêté fixant la liste des médecins du travail référencés.

Les grandes lignes de l'arrêté datant du 16 août 2021 ont été dévoilées par le directeur général du Travail, Joseph Akandzo Nguiambo, le 15 octobre, au cours d'une conférence de presse animée à Brazzaville. Cet arrêté s'inscrit dans la lignée de tous les textes d'application du code du travail pris au milieu des années 1980, pour fixer différents dispositifs et autres moyens d'action et d'intervention dans le champ de la sécurité et de la santé du travail.

« L'arrêté n°21400/MFPTSS/CAB du 16 août 2021 permet assurément d'en élargir le champ et les perspectives. Il participe également de la mise en œuvre d'une stratégie globale du ministère visant à promouvoir la sécurité et la santé au travail en tant que maillon à part entière du service public du travail », a rappelé le directeur général.

Les principaux axes de cette stratégie étant le renforcement du dispositif légal et réglementaire ; de l'effectivité et de l'efficacité du contrôle en matière de sécurité et de santé au travail ; l'encouragement des entreprises à être les acteurs de la prévention des risques professionnels, notamment les accidents du travail et des maladies professionnelles. Tout ceci en conformité avec les prescrits de l'article 132-2 du Code du travail. « C'est dans ce troisième pilier stratégique que les médecins du travail trouvent toute leur place et doivent pleinement jouer leur rôle, notamment au sein des centres socio-sanitaires d'entreprises, des comités d'hygiène et de sécurité, des services de médecine du travail... », a indiqué Joseph Akandzo Nguiambo.

En effet, les missions dévolues aux médecins du travail sont, entre autres, l'évaluation des risques d'atteinte à la santé des travailleurs ; la surveillance des facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d'affecter la santé des travailleurs. Ils assurent également le conseil aux employeurs et aux travailleurs dans le domaine de la santé, de la sécurité et de l'hygiène au travail ; établissent par délégation des certificats médicaux d'embauche ou réembauche ; organisent, sous la supervision de la direction générale du travail, des visites médicales périodiques... .

D'après l'Organisation internationale du travail (OIT), environ 2,78 millions de travailleurs perdent la vie du fait d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Dans ces statistiques, 2,4 millions de ces décès sont imputables aux seules maladies professionnelles non mortelles. L'OIT estime, en outre, que chaque jour dans le monde, 1 000 personnes décèdent d'accidents du travail et 6 500 meurent de maladies professionnelles.

Réduire les risques liés aux accidents du travail

Pour le directeur général du Travail, cet arrêté qui met en relief les noms et prénoms de quatorze médecins du travail, référencés pour exercer leur activité professionnelle en République du Congo, constitue une réussie d'étape, pour le service public du travail, pour les entreprises et pour les travailleurs. « Il nous faut tous, employeurs et travailleurs, accompagner les médecins du travail dans l'exercice de leur activité professionnelle », a invité Joseph Akandzo Nguiambo.

Pour jouer sa partition, la direction générale du travail envisage, à court et à moyen terme, de nominer de médecins-inspecteurs du travail; renforcer le contrôle en matière de processus d'agrément des centres socio-sanitaires d'entreprise et de leurs différents personnels. Elle entend, par ailleurs, mettre en place ou dynamiser les comités d'hygiène et de sécurité au sein des entreprises et établissements installés en République du Congo ; fixer les modalités d'organisation des visites médicales périodiques.

Faisant partie des quatorze médecins du travail référencés, le Dr Patricia Atipo- Galloy revient sur ses missions : « La médicine du travail commence par les visites d'embauche, ensuite les visites périodiques ou de suivi des agents. Dans tous les domaines, le risque du travail est permanent, mais le rôle du médecin du travail est de le réduire. Les quatorze médecins seront déployés dans tous les départements du pays ».