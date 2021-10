Cote d'Ivoire: Paiement des frais d'examens en milieu scolaire - Mariatou Koné opte pour les outils digitaux du Trésor public

Dans un arrêté N°0093/Mena/CAB du 12 octobre 2021 consacrant la suppression des cotisations exceptionnelles et fixant le régime des droits liés à la scolarisation des élèves, en son article 4, il est fait mention que les frais d'examen sont payés en ligne sur le serveur de la Banque du Trésor.

La ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné, s'inscrit ainsi dans la dynamique impulsée par l'État en matière de digitalisation des prestations et services de l'administration publique au profit des citoyens.

En effet, le gouvernement ivoirien avait décidé, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale d'inclusion financière (Snif), d'axer son action sur l'opérationnalisation effective des plateformes existantes et de porter à 80% le taux de digitalisation des flux financiers gouvernementaux.

Mariatou Koné, à travers cette décision, engage ainsi le Trésor public à déployer ses solutions électroniques d'encaissement et de paiement sur toute l'étendue du territoire national afin d'accompagner efficacement l'école ivoirienne dans sa restructuration et sa modernisation. Une mesure qui, selon des sources bien introduites, pourrait s'étendre aussi aux paiements des frais d'inscription en ligne vu que le Trésor public est l'administration en charge de la gestion des deniers publics.

Administration avant-gardiste, le Trésor public, au regard de ses atouts en matière de digitalisation de ses services, est prêt avec sa plateforme digitalisée et sécurisée dénommée TrésorPay et sa monnaie électronique dénommée TrésorMoney.

En outre, le Trésor public s'est engagé à poursuivre le déploiement de ces outils digitaux, y compris Net-Collect Services, dans tous ses services et travers tout le pays, afin d'atteindre ses objectifs d'optimisation des recettes de l'État, tant à la centrale que dans les collectivités territoriales et districts autonomes. Il s'agit également pour le Trésor public d'améliorer le niveau d'encaissement des recettes de l'État, d'assurer la traçabilité des opérations et la disponibilité instantanée des fonds publics pour faire face à l'amenuisement des appuis extérieurs.

C'est ainsi que le Directeur général du Trésor et de la comptabilité publique (Dgtcp), Assahoré Konan Jacques, a instruit, à l'occasion d'une revue de Direction, les comptables publics afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter la vie des citoyens par l'utilisation de ces outils modernes dans tous les services du Trésor public.

Par ailleurs, les plateformes électroniques TrésorPay, TrésorMoney et Net-Collect Services mises en place avec l'appui du partenaire technique, Bmi-Ci, ont pour objectif de renforcer la transition numérique de l'économie ivoirienne, d'accélérer l'inclusion financière et d'assurer les conditions du leadership de la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'économie numérique dans la sous-région.

En somme, ces plateformes visent à digitaliser toutes les ressources recouvrées par le Trésor public et ses démembrements, notamment en encaissement : les frais de scolarité et d'examens scolaires, les taxes communales, les amendes forfaitaires, les contraventions, les frais d'hospitalisation, les redevances, les actes de justice et autres frais payables dans les services du Trésor public. Et en dépense, au profit de divers bénéficiaires : des bourses, pensions, primes, aides, indemnités, allocations, frais de missions.