Afrique: COP 15 et la Foire de Canton de Chine - Le Président XI Jinping appelle la communauté internationale à « bâtir un avenir partagé pour toutes les vies sur la terre »

Le 12 octobre, le Président chinois S. E. Monsieur XI Jinping a participé, par liaison vidéo, au sommet des dirigeants de la 15e réunion de la Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique (CDB), et y a prononcé un discours appelant la communauté internationale à renforcer la coopération et à bâtir un avenir partagé pour toutes les vies sur la Terre.

A cet égard, S. E. Monsieur XI Jinping a annoncé des mesures importantes, comme la création du Fonds pour la biodiversité de Kunming, d'un investissement de 1,5 milliard de yuans RMB (environ 233 millions de dollars), qui sera utilisé pour soutenir les pays en développement dans la protection de la biodiversité. A cela s'ajoute la mise en place d'un système de zones protégées qui comprend surtout des parcs nationaux, la publication des plans de mise en œuvre pour le pic des émissions de dioxyde de carbone dans les zones et secteurs clés.

Le 14 octobre s'est tenue sous forme hybride la cérémonie d'ouverture de la 130e Foire des importations et des exportations de Chine (Foire de Canton).

A cette occasion, le Président chinois S. E. Monsieur XI Jinping a adressé un message de félicitations. Le Premier Ministre du Conseil des Affaires d'Etat de Chine S. E. Monsieur LI Keqiang y a prononcé un discours important.

Le Président du Pérou S. E. Monsieur José Pedro CASTILLO TERRONES, le Premier Ministre de Russie S. E. Monsieur Mikhail MISHUSTIN, le Premier Ministre de Hongrie S. E. Monsieur Viktor ORBAN, le Premier Ministre de Malaysie S. E. Monsieur Ismail Sabri Yaakob, le Premier Ministre de Côte d'Ivoire S. E. Monsieur Patrick ACHI et le Secrétaire Général de la UNCTAD S. E. Madame Rebeca GRYNSPAN ont également pris part à la cérémonie d'ouverture et ont respectivement fait des interventions.

Notons que cette année la Foire de Canton a attiré plus de 7.800 entreprises participant aux expositions sur place à Guangzhou (Canton) et 26.000 entreprises et acheteurs participant aux expositions en ligne.

A l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 130e Foire de Canton, le Premier Ministre du Conseil des Affaires d'Etat de Chine S. E. Monsieur LI Keqiang a prononcé un discours important dans lequel il a appelé l'ensemble des nations à défendre l'ouverture et le libre-échange, afin de promouvoir conjointement la relance économique.

Le Premier Ministre chinois a fait savoir que la Chine travaillerait à accélérer la croissance innovante du commerce extérieur et à établir un groupe de nouvelles zones pilotes pour le e-commerce transfrontalier d'ici la fin de cette année.

Pour S. E. Monsieur LI Keqiang, la Chine s'engage à créer un environnement d'affaires plus favorable pour les investissements étrangers et pour ce faire, la liste négative pour les investissements étrangers sera encore réduite, le seuil d'accès au marché pour le secteur des services continuera de baisser et de plus amples efforts seront déployés pour la lutte anti-trust et la répression des infractions aux droits de propriété intellectuelle.

Le Premier Ministre chinois a aussi souligné le traitement équivalent entre les entreprises chinoises et étrangères en ce qui concerne l'obtention des éléments de production, les certifications, les licences, la rédaction des normes et les appels d'offres gouvernementaux. Par ailleurs, les entreprises étrangères bénéficieront d'un plus grand soutien pour leurs investissements dans certains secteurs, notamment la production haut et moyen de gamme et les services modernes, ainsi que dans les régions centrales et occidentales.

Le 14 octobre, à l'invitation du Premier Ministre du Conseil des Affaires d'Etat de Chine, S. E. Monsieur LI Keqiang, le Premier Ministre de Côte d'Ivoire S. E. Monsieur Patrick ACHI a fait une intervention par vidéo à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 130e Foire de Canton.

S. E. Monsieur Patrick ACHI s'est félicité de la bonne performance de l'économie ivoirienne grâce au leadership du Président ivoirien S. E. Monsieur Alassane OUATTARA, de l'engagement de la partie ivoirienne à la mise en place de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine et de la qualité des relations bilatérales Chine-Côte d'Ivoire.

Le Premier Ministre ivoirien a fait savoir l'ambition de la partie ivoirienne d'accroitre le volume des exportations et a appelé le secteur privé chinois à investir davantage dans la transformation structurelle de l'économie ivoirienne.

Pour le Premier Ministre ivoirien, la Foire de Canton offre un cadre d'échange mondial qui permet de bâtir un commerce durable, en cette sortie de pandémie qui a prouvé la nécessité d'une coopération et d'un dialogue accrus entre les nations. « Ensemble nous arriverons à construire une prospérité partagée dans une Terre protégée. »

Ambassade de la République Populaire de Chine en République de Côte d'Ivoire