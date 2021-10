Cote d'Ivoire: Distinction - 22 personnalités de l'Etat élevées dans l'Ordre national dont le Premier ministre Patrick Achi à la dignité de Grand-officier

La Grande chancelière, Henriette Dagri Diabaté, a élevé dans l'Ordre national, le vendredi 15 octobre 2021, à Abidjan-Cocody, 22 personnalités, dont six à la dignité de Grand-officier parmi lesquelles le Premier ministre Patrick Achi, neuf au grade de Commandeur, cinq au grade d'Officier et deux au grade de Chevalier, pour leur mérite et la qualité de leur engagement professionnel et social.

« Mesdames et messieurs les récipiendaires, merci pour votre contribution à la construction d'une Côte d'Ivoire encore plus solidaire. Chaque fois qu'il vous arrivera d'arborer les insignes de votre décoration, vous apparaîtrez comme une figure de mérite, c'est-à-dire de compétence et de dignité », a dit la Grande chancelière.

Henriette Dagri Diabaté a également exhorté les récipiendaires à poursuivre leur engagement en faveur de la paix et du progrès pour les Ivoiriens. « Si Monsieur le Président de la République a autorisé votre distinction au regard de vos qualités et de vos états de service, la marche n'est pas pour autant terminée. En son nom, je vous engage à entreprendre et à réussir les prochaines étapes. Vous le pouvez et vous le devez, au nom de la grandeur de la Nation, et au nom de tous les Ivoiriens qui attendent de chacun de vous, des actes qui nous réconcilient davantage avec les valeurs de progrès et de paix », a-t-elle encouragé.

S'exprimant au nom des récipiendaires, le ministre, Directeur de cabinet du Président de la République, Fidèle Sarassoro, a dit la reconnaissance du Premier Ministre et de tous les autres récipiendaires au Président de la République qui se distingue par son amour pour la patrie, l'abnégation au travail et l'humanisme.

« Ensemble, nous dédions cette distinction au Chef de l'Etat. Cette distinction est une note d'encouragement à faire plus. En nous mettant en lumière aujourd'hui, ce sera notre privilège et notre devoir de toujours lui faire honneur », a indiqué Fidèle Sarassoro.

Les heureux distingués se sont engagés à en tirer le meilleur parti à travers leurs actes et actions. « Nous promettons d'être dignes de nos valeureux devanciers et de toujours demeurer des modèles pour ceux qui marcheront dans nos pas », a assuré Fidèle Sarassoro.

Ci-après la liste des personnalités

A la dignité de Grand-Officier (06)

1 M. ACHI Patrick, Premier ministre, Chef du Gouvernement

2 M. KONE Mamadou, Président du Conseil Constitutionnel

3 M. COULIBALY N'golo Fatogoma, Président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance

4 M. AHOUA N'DOLI, Théophile Inspecteur Général d'Etat

5 M. OUATTARA Téné Birahima, ministre d'Etat, Ministre de la Défense

6 M. KONE Tiémoko Meyliet, Gouverneur de la BCEAO

Au grade de Commandeur (09)

7 Mme CAMARA Nanaba Chantal, Présidente de la Cour de Cassation

8 Mme OULOTO Anne Désirée, ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration

9 Mme DOSSO Mireille, Directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire

10 M. DIOMANDE Kanvaly, Président de la Cour des Comptes

11 M. COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime, Président de la CEI

12 M. KOBENAN Kouassi Adjoumani, ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural

13 M. CISSE Abdourahmane Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de Côte d'Ivoire

14 M. SARASSORO Gboroton Fidèle, ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République

15 M. COULIBALY Adama, ministre de l'Economie et des Finances

Au grade d'officier (05)

16 M. YAO Kouakou Patrice, président du Conseil d'Etat

17 M. Diawara Adama, ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

18 M. KOUADIO Konan Bertin, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale

19 M. ADOM Roger Félix, ministre de l'Economie Numérique, des Télécommunications et de l'Innovation

20 M. OUATTARA Yaya, Conseiller du Président de la République, Directeur Technique du Centre National d'Interception (CNI) à la Coordination Nationale du Renseignement (CNR)

Au grade de Chevalier (02)

21 M. TOURE Idrissa, Administrateur Général des Services Financiers, Colonel Major des Douanes, Président de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières

22 M. KOFFI Kouassi Pierre, Préfet, Chef de Service de la Formation à la Coordination Nationale de Renseignement (CNR)