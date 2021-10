Afrique du Nord: Un député français appelle l'UE à sécuriser ses accords avec le Maroc

Strasbourg — Le député Laurent Garcia, membre de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation à l'Assemblée nationale française a appelé, l'Union européenne à sécuriser ses accords avec le Maroc, "le pays le plus stable et crédible de la région sud de la Méditerranée".

Lors d'un échange avec le Consul Général du Maroc à Strasbourg Driss El Kaissi, M. Garcia, également Maire de la ville de Laxou, a tenu à saluer à cette occasion la participation massive des citoyens marocains des provinces du Sud aux dernières élections, dépassant la moyenne du pays, ce qui est un signe de leur attachement à la solution d'autonomie proposée par le Maroc et saluée par les résolutions du Conseil de sécurité.

Il s'est également félicité du bon déroulement de ces élections dans la transparence avec une campagne réussie des partis politiques en compétition malgré la situation difficile causée par la pandémie.

Les deux parties ont salué, comme mentionné par la délégation des observateurs de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, l'augmentation du taux de participation de plus de 50%, soit sept points de plus par rapport aux législatives de 2016 et surtout l'implication des jeunes dans ce triple scrutin.

Pour M Garcia, le Royaume sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, continue de progresser dans son processus politico- économique exemplaire, soulignant l'importance du nouveau modèle de développement qui sera la feuille de route du gouvernement pour un nouvel essor économique durant la prochaine décennie.