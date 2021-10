Congo-Brazzaville: Journée mondiale de lavage des mains - Le ministre de la Santé promeut une culture d'hygiène des mains

Le 15 octobre de chaque année est dédié à la Journée mondiale de lavage des mains. Pour cette année, le thème retenu au niveau national est « Mains lavées, vies sauvées » et au niveau international, « Notre avenir est à portée de main - avançons ensemble ».

La célébration de la journée offre l'opportunité d'interpeller la communauté à faire du lavage des mains une pratique quotidienne pour prévenir certaines maladies dont la covid-19. Dans son adresse à la nation à l'occasion de cette journée, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a souligné que le lavage des mains doit devenir l'affaire de tous. « Pour susciter un intérêt collectif autour de l'enjeu, il nous faudra prendre appui sur les acquis présents et faire de l'hygiène le socle des interventions de santé publique au-delà de la pandémie et créer une culture d'hygiène des mains », a-t-il déclaré. Il a ajouté que la traduction de cette volonté suppose pratiquement des actions inclusives de promotion du changement positif de comportement de la population en la matière. En ce sens, « les familles, les écoles, les centres de santé, tous les lieux publics doivent se doter de dispositif minimal permettant d'accomplir ces gestes salutaires de se laver les mains au savon ».

A en croire le Dr Jean-Jacques Mbungani, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention ne ménagera aucun effort pour mener des actions de sensibilisation aux pratiques familiales essentielles et en particulier à la pratique du lavage des mains à l'eau et au savon de telle sorte que le lavage des mains devienne un reflexe pour tous.

« La célébration, cette année, de la journée mondiale du lavage des mains, qui coïncide avec la rentrée scolaire 2021-2022, est une occasion importante pour maintenir l'élan autour de ce geste important en ces temps de crise sanitaire majeure liée à la pandémie covid-19, en cette période où le pays note la baisse sensible des nouveaux cas », a rappelé le patron de la Santé.

Tout en affirmant que le lavage des mains au savon est un moyen le plus efficace et sûrement le moins onéreux pour prévenir plusieurs maladies diarrhéiques et respiratoires, Jean-Jacques Mbungani a, par contre, laissé entendre que l'ampleur des dégâts causés par le non-respect des règles d'hygiène et d'assainissement est grande. Ces maladies sont la cause des décès, chaque année, de trois millions et demi d'enfants avant l'âge de cinq ans, dans les pays en voie de développement et de vingt-deux millions de jours de classe perdus chaque année dans le monde à cause des rhumes, des diarrhées et autres maladies contagieuses.

L'Unicef estime que la diarrhée tue un million d'enfants chaque année et que les maladies liées à la pneumonie coûtent la vie à un million deux cent mille enfants.