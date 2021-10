Congo-Brazzaville: Formation et emploi - L'ACPE et l'Université Denis-Sassou-N'Guesso signent un partenariat

La directrice de l'Agence congolaise pour l'emploi (ACPE), Noelly Oyabiki Iwandza, et le président de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN), Ange Antoine Abena, ont signé, le 15 octobre, un partenariat concrétisé par l'ouverture officielle d'un centre d'information.

Le protocole d'accord de partenariat entre l'ACPE et l'UDSN vise la mise en place des actions d'information et d'orientation à l'endroit des étudiants, en vue de favoriser l'insertion professionnelle et l'accès à un premier emploi au sortir de l'université. Il a été paraphé en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, et de sa collègue de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique.

Le centre d'information universitaire de l'ACPE est un espace dédié aux étudiants, pour leur permettre de recevoir un accompagnement vers une insertion professionnelle adaptée à chaque profil. Son ouverture officielle a été marquée par une conférence débat dans le but d'inculquer aux étudiants de la première promotion les fondements de la vie professionnelle. Elle a été animée par la directrice générale de l'ACPE, Noelly Oyabiki Iwandza, et le président de l'université, Ange Antoine Abena, sur le thème « De l'université à l'entreprise, préparer son insertion professionnelle ».

Dans sa communication, la directrice de l'ACPE a expliqué que l'objectif du projet est de « préparer une jeunesse qui, à l'issue de son parcours académique, parvient à s'insérer dans le monde professionnel. Il s'agit, a-t-elle poursuivi, d'expliquer aux étudiants « les enjeux du marché du travail, et le contexte dans lequel notre pays est en train de se développer ».

Elle a fait comprendre que certains métiers qui existent aujourd'hui vont disparaître demain. En conséquence, il est important pour chaque étudiant de bâtir un projet professionnel.

« Depuis un certain temps, nous sommes en intermédiation entre les entreprises qui recrutent et les demandeurs d'emploi. Le centre d'information accompagnera les étudiants au quotidien, dans leur recherche de stage, et les aidera à finaliser leur projet professionnel et d'orientation », a précisé Noelly Oyabiki.

L'ACPE a promis de poursuivre sa campagne d'information à l'Université Marien-Ngouabi et dans les lycées. Elle a projeté signer un autre partenariat avec les instituts et les écoles privées qui forment également les étudiants.

« Il faut que nous parvenions, par le biais d'atelier et de forum de métier, à expliquer aux lycéens qu'avant le baccalauréat, il important de choisir des professions pour lesquelles les entreprises recrutent avec les perspectives sûres », a ajouté Noelly Oyabiki.

De son côté, le président de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso, Ange Antoine Abena, a apprécié l'initiative de l'ACPE et relevé l'importance de la rencontre. Il a précisé que l'objet principal de la conférence est de « garantir les acquis d'apprentissage et les compétences y afférentes en fin de formation, afin de développer l'employabilité et saisir les opportunités d'emplois ».

En outre, il a invité les enseignants ainsi que le personnel administratif à se mettre résolument au travail pour la concrétisation du projet, afin d'obtenir de bons résultats et de faire de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso un modèle pour le Congo et d'autres pays de la sous-région.

« En tant que structure de formation, nous devons réviser et ajuster en permanence le curricula de formation, au besoin et à l'attente du secteur d'activité professionnelle », a déclaré Ange Antoine Abena.

Rappelons que le premier module de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso, située à Kintélé, dans la banlieue nord de Brazzaville, a été inauguré en février 2021.