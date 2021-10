Afrique: Piraterie maritime - L'ONU-DC va aider le Congo à renforcer son système répressif

L'Office des Nations unies contre les drogues et le crime (ONU-DC) veut déployer dans le pays son Programme d'appui à la stratégie de sûreté et de sécurité maritime (Passmar). Il concerne essentiellement la formation des officiers de police judiciaire et l'amélioration de la législation nationale.

La problématique a été au cœur d'une séance de travail, le 15 octobre à Brazzaville, entre le secrétaire permanent du comité interministériel de l'Action de l'État en mer et dans les eaux continentales, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, et le secrétaire général de l'ONU-DC, Alioune Sall. Ils ont évoqué les conclusions du premier atelier de lancement du Passmar, tenu les 11, 12 et 13 octobre à Pointe-Noire, mobilisant tous les pays de la sous-région Afrique centrale.

Cette rencontre a permis aux deux parties de faire le tour des défis en matière de la sécurité maritime au niveau sous-régional et l'engagement des autorités congolaises à participer à la mise en oeuvre de ce programme. Il y a deux ans, en effet, l'ONU-DC a réalisé une étude sur le cadre juridique de la lutte contre la piraterie au Congo, dont le rapport préliminaire a été remis au gouvernement.

« Nous voudrions, avec l'accord des autorités du Congo, mener la formation des acteurs impliqués dans la lutte contre la criminalité maritime ; l'organisation des exercices en mer pour permettre aux officiers de police judiciaire d'avoir la technicité dans la collecte des preuves en cas de piraterie dans les eaux internationales ; et l'organisation des procès fictifs pour tester le système judiciaire pour voir si le pays détient la compétence universelle en la matière », a précisé Alioune Sall.

Il faut savoir qu'un programme similaire est développé par l'ONU-DC en Afrique de l'ouest, en faveur des pays comme le Togo, Nigeria et le Capt-Vert. Le Congo est donc le pays pilote de cette initiative en Afrique centrale.