Cote d'Ivoire: Présidence de l'Eglise Foursquare - Gnépé Marius reconduit pour un autre mandat de 5 ans

A la tête de l'église Foursquare Côte d'Ivoire depuis 2001, Gnépé Marius s'est vu renouveler la confiance des fidèles de cette communauté évangélique pour une 5e fois lors de la convention en août dernier.

Comme l'exige la règle, avant de prendre ou reprendre fonction, il faut une investiture. C'est chose faite ce samedi 16 octobre, au siège de ladite église sis à la Riviera Mbadon.

La cérémonie qui a réuni fidèles, pasteurs et dirigeants de cette communauté et d'autres communautés sœurs, a donné lieu à une véritable fête avec au programme, prières, chants, danse et dons.

Une occasion pour Gnépé Marius de décliner ses priorités pour les 5 prochaines années. Selon lui, après avoir accompli beaucoup de choses dans ses mandats passés, et en plus d'implanter des églises, former des leaders et faire des disciples, il veut que l'église soit présente dans la communauté et qu'elle s'intéresse à d'autres actions outre l'évangile.

« Dans le mandat passé, nous avons réalisé trois pompes hydrauliques à Korhogo, Dimbokro et Sassandra. Des actes qu'il faut continuer à perpétuer afin que le peuple voit Dieu à travers des actions sociales », a-t-il indiqué. Avant d'ajouter : « Nous pouvons aller au-delà en construisant des écoles et tout ce qui peut aider les populations sur le plan social. Etant une église missionnaire dont la première vocation est d'annoncer la bonne nouvelle, implanter des églises, former des leaders, au-delà, il faut aider les gens à se prendre en charge et à les accompagner. »

A l'occasion, le pasteur Ayé Touali de l'église baptiste de plein évangile, par ailleurs conseiller et représentant le président du Conseil national des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, en procédant à l'investiture de Gnépé Marius, a relevé que tout le monde ne peut pas être chef du peuple de Dieu.

Selon lui, c'est une grâce que Dieu accorde à qui il veut. Le révérend Gnépé a été renouvelé à la tête de l'église Foursquare parce que Dieu l'a voulu.

En se fondant sur l'histoire de Moise dans la Bible, à qui Dieu a donné une verge, l'homme de Dieu a fait savoir que c'est avec cette verge que Moise a frappé le Jourdain et le Jourdain s'est fendu. Et c'est avec cette verge que Moise a encore frappé le rocher et l'eau est sortie. Et c'est toujours avec cette même verge que Moise s'est tenu à la montagne pendant la guerre contre Amalek et Josué a été vainqueur.

Ce, pour dire que cette verge est unique et Dieu la donne à celui qu'il établit comme chef de son peuple. « Marius Gnépé a été reconduit à la tête de cette église c'est parce que Dieu l'a voulu. Et Dieu lui en a donné le pouvoir pour conduire son peuple Foursquare », a-t-il démontré. Avant de féliciter les fidèles tout en les exhortant à toujours soutenir leur président pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu.

L'église Foursquare Côte d'Ivoire, faut-il le noter, compte à ce jour 527 églises pour 27 000 fidèles. Son président Gnépé Marius a accepté le Seigneur en 1982. Il est à la tête de l'église après le décès du prophète Kakou Séverin en août 2001. Il était son secrétaire. L'église Foursquare s'est véritablement installée en Côte d'Ivoire à partir de 1990.