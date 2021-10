Algérie: Massacres du 17 octobre 1961 - La DGSN trace un riche programme commémoratif

Alger — La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a tracé un riche programme commémoratif à travers les différentes wilayas du pays, à l'occasion de la Journée nationale de l'immigration marquant le 60e anniversaire des massacres du 17 octobre 1961, selon un communiqué de la DGSN.

"Dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de la Journée nationale de l'immigration, le 17 octobre de chaque année, sous le slogan "Octobre de la Cohésion... Une leçon de loyauté", la DGSN a élaboré un programme varié et riche, à travers les différentes wilayas", précise le communiqué.

Ce programme prévoit l'organisation de "séminaires pour la commémoration de ce glorieux anniversaire, animés par des moudjahidine, des enseignants et des cadres de la sûreté nationale, en plus de la participation des autorités locales et de la famille révolutionnaire aux différentes festivités commémoratives".

Il s'agit également de "l'organisation d'expositions de photographies, d'activités culturelles et sportives et de visites au musée du Moudjahid, outre la diffusion de chants patriotiques et la distinction des moudjahidine retraités de la police.