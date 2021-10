Algérie: LOPIS - Impératif de contrecarrer la pensée extrémiste

Alger — La Ligue des Oulémas, Prêcheurs et Imams du Sahel (LOPIS) a appelé, samedi à Alger, à la nécessité de contrecarrer la pensée extrémiste, à travers la promotion "des valeurs de modération religieuse", en concentrant sur les "programmes scolaires de l'éducation islamique dans les pays de la région.

Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs , Youcef Belmehdi, a souligné, lors d'une conférence scientifique sur le "Guide scientifique et pratique de prévention du fanatisme et de l'extrémisme", publié par la LOPIS, "l'importance de protéger notre génération et les futures générations contre les dangers du fanatisme et de l'extrémisme, et tout ce que les lobbies, les bandes criminelles et les laboratoires de terrorisme ont produit et exporté vers l'Afrique et le monde dans son ensemble, qui nous interpelle à comprendre les développements survenant en vue de concrétiser les intérêts communs loin des conflits".

Pour faire face au terrorisme, "le guide scientifique de la LOPIS reste une plate-forme à laquelle les spécialistes et les universitaires ont œuvré dur pour prendre en compte tous les aspects scientifiques et pratiques qui peuvent parvenir à une stratégie sûre devant corriger les mauvaises situations, et jusqu'à ce que la modération prévale dans la pensée publique pour affronter les idées destructrices et extrémistes."

Il a ajouté que "le prochain effort pour consolider la mise en œuvre du guide scientifique de la LOPIS comprend la publication, la promotion de son contenu et sa traduction dans d'autres langues".

Pour sa part, le président de la Ligue, le Tchadien Abakar Walar a affirmé que "les défis que connait la région du Sahel, en tête desquels le terrorisme, la violence, le fanatisme et l'extrémisme religieux, nécessitent, aujourd'hui, l'adoption des programmes d'éducation religieuse modérés qui ancrent les principes suprêmes dans la vie des sociétés tels que l'interdiction de l'effusion du sang, la sacralité de l'honneur et des bien et le rejet de l'injustice sous toutes ses formes".

"Ces principes sont à même de consolider les valeurs du vivre-ensemble en paix loin de toute forme d'extrémisme et ses désastreuses conséquences sur l'ensemble des sociétés de la région", a poursuivi le président de la LOPIS, estimant que le terrorisme est un phénomène étranger à la région Sahel qui, il y'a des années, vivait en paix avant qu'elle ne soit menacée dans sa paix sociale".

A l'ombre de ces défis et des dangereuses mutations, M. Abakar appelle à "une action sérieuse pour l'adoption des programmes scientifiques et pratiques, d'où, ajoute-t-il, la focalisation de la Ligue sur la promotion des valeurs de la tolérance pour faire face à la pensée des groupes extrémistes".

Cette démarche ne saurait se réaliser sans la consolidation de l'enseignement de l'éducation islamique dans les manuels scolaires. Ces derniers peuvent être appuyés par le guide publié par la Ligue mis à la disposition des élèves, a rappelé le président de la LOPIS.

Et de préciser "la protection des individus de ses idées fourvoyées devrait se faire à l'aide des programmes d'éducation religieuse qui accordent de l'intérêt aux valeurs morales".

De son côté, le membre de l'unité de coordination et de la communication près la Ligue, le mauritanien Mohammed Ahmed Salem a souligné l'impératif de combattre l'extrémisme et le fanatisme religieux par tout un chacun, ajoutant que "le guide de la LOPIS est le fruit de grands efforts menés dans ce sens et il sera une plateforme pour la coopération entre les peuples.

M. Ahmed Salem a mis l'accent sur l'impératif de "veiller à intégrer le contenu du guide scientifique dans les programmes scolaires officiels des pays membres".

De son côté, Dr Tidjani Mohamed du Soudan a abondé dans le même sens, précisant que ce guide "pourrait corriger les idées reçues et lutter contre l'exploitation des textes religieux par les extrémistes en vue de justifier leurs actes".

Le SG de la Ligue, Lakhmissi Bezzaz a précisé que ce guide "a été élaboré sur la base des expériences de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, dans l'attente d'autres publications servant la région du Sahel, et l'humanité tout entière".

Le président du Comité scientifique de la Ligue, Mohamed Dhif a mis en avant le contenu du guide qui repose sur trois axes: la terminologie, les valeurs de l'Islam et la correction des concepts qui prêtent à équivoque".

Pour l'intervenant, il s'agit de préciser la terminologie, devenue désormais un outil de violence, ajoutant que "l'arme intellectuelle qui consiste en une bonne définition de la terminologie contribuera à lutter contre la pensée extrémiste et à consolider les valeurs de modération".