Algérie: La Gendarmerie nationale élabore un plan spécial à l'occasion du Mawlid Ennabawi

Alger — Le Commandement de la Gendarmerie nationale a mis en place un plan sécuritaire spécial à l'occasion de la fête du Mawlid Ennabawi Echarif en vue de sécuriser les différents espaces et réseaux routiers à travers son territoire de compétence, a indiqué dimanche un communiqué des services de la Gendarmerie nationale.

Selon la même source, "toutes les mesures nécessaires ont été prises à l'occasion de la célébration de la fête du Mawlid Ennabawi Echarif, à travers la mobilisation de dispositifs sécuritaires afin d'assurer une surveillance efficace et une présence permanente et continue sur le terrain".

Le plan en question repose sur "l'action de proximité, la valorisation du service public pour préserver la sécurité et la sérénité publiques".

"Des mesures sur le terrain ont également été prises pour lutter contre la commercialisation des produits pyrotechniques et l'intensification des patrouilles dans le but d'assurer une intervention rapide et efficace, le cas échéant", a ajouté le communiqué.

La Gendarmerie nationale met à la disposition des citoyens le numéro vert 10-55 ainsi que le site électronique et la page Facebook TARIKI pour se renseigner sur l'état des routes, outre le site de pré-plaintes et de renseignements à distance "www.ppgn.mdn.dz".

Le Commandement de la Gendarmerie nationale a également renouvelé son appel à toutes les citoyennes et tous les citoyens à adhérer aux mesures de prévention et aux règles de sécurité et de santé publique.