Algérie: Les évènements sanglants du 17 octobre 1961 commémorés dans le centre du pays

Medea — La célébration du 60eme anniversaire de la journée nationale de l'émigration, le 17 octobre 1961, a été marquée dans les wilayas du centre du pays, par l'organisation de nombreuses activités commémoratives, se rapportant aux crimes horribles commis par l'occupant français à l'encontre des populations civiles et pacifiques et l'inauguration de projets à impact direct sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens.

Une minute de silence a été observée, à 11 heures, à travers l'ensemble des wilayas du centre du pays, conformément à la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de consacrer, une minute de silence, le 17 octobre de chaque année en hommage aux martyrs des événements sanglants, à Paris (France), le 17 octobre 1961.

Dans la wilaya de Blida, des rencontres historiques, animées par des moudjahidine et des enseignants en histoire, ont été organisées, à cette occasion, ou les participants ont mis en exergue la barbarie et la cruauté de l'occupant.

Le 60eme anniversaire des massacres du 17 octobre 1961 a été également marquée par le lancement officiel de la saison sportive et de jeunesse, à partir du stade "Chahid Zoubir Zouaghi" (Blida), après un arrêt de deux ans, pour raison de pandémie.

Une exposition d'ouvrages historiques récents sur la Guerre de libération a été organisée, en outre, au musée du moudjahid d'ouled-yaich, alors qu'une exposition photos retraçant les différentes étapes de la Révolution de novembre 1954 a été organisée au chef-lieu de la wilaya de Tipasa.

Dans la wilaya de Djelfa, plusieurs moudjahidine ont été honorés, à cette occasion, lors d'une cérémonie, organisée à la maison de la culture "Ibn-Rochd", suivi d'une rencontre consacrée aux évènements douloureux du 17 octobre 1961.

Des activités commémoratives similaires ont eu lieu dans la wilaya de Chlef, avec l'organisation de rencontres débats et la projection du film "le lion des Aurès", qui revient sur le parcours de l'un des artisans de la guerre de libération, le Chahid Mustapha Benboulaid.

Par ailleurs, plusieurs projets ont été inaugurés, en marge de cette commémoration, d'abord, dans la wilaya de Ain-Defla, où une maison de jeunes a été inaugurée dans la commune de "Batiha", et la mise en exploitation de nombreux tronçons routiers desservant des zones d'ombre, situées dans la commune de Hsasna, et deux cantines scolaires aux profits des élèves scolarisés à "Lairia" et "Yassoul".

Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, les autorités locales ont procédé à l'inauguration d'un nouveau lycée de trois cent places pédagogiques, dans la commune d'Iflissen, et une piscine de proximité, dans la commune de Mekla. Des rencontres sur les évènements tragiques du 17 octobre 1961 et la préservation de la mémoire nationale ont été organisées à travers les wilayas de Bouira et Boumerdes.

Un projet d'AEP a été inauguré, en marge des festivités qui se sont déroulées dans la wilaya de Boumerdes, au profit des habitants de la commune de Si-Mustapha, dans le cadre de l'amélioration de l'alimentation en eau potable des citoyens de cette commune.