Ile Maurice: Covid-19 | Vaccination - De faux pass sanitaires en circulation à l'île sœur

Un médecin généraliste de la Réunion s'est fait épingler par l'Agence régionale de santé et la Caisse générale de sécurité sociale après que les deux organismes ont découvert que de faux certificats de vaccination circulaient à La Réunion.

Les deux organismes l'ont dénoncé aux autorités comme le révèle le Journal de l'île de la Réunion (JIR). Le médecin, mis en examen, a été placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation de verser une caution et l'interdiction d'exercer. Les investigations confiées aux gendarmes de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP), une unité nouvellement créée à La Réunion, ont conduit à l'interpellation du praticien le mercredi 13 octobre. Selon le JIR, plus d'une centaine de faux certificats de vaccination ont été délivrés.

Ce phénomène n'est pas nouveau, car à Maurice, les fausses cartes de vaccination étaient aussi en circulation contre paiement. C'était des documents émanant de centres de vaccination. L'express avait appris que les prix variaient - Rs 2 500 pour un carnet vierge, Rs 1 500 supplémentaires pour un tampon officiel d'un centre de vaccination et Rs 1 000 de plus pour le remplir au nom de l'acheteur. En tout, cela coûtait la bagatelle de Rs 5 000. En juillet, la police était sur la piste d'un propriétaire d'imprimerie et d'employés du ministère de la Santé.

Depuis quelques semaines, la carte vaccinale est passée au numérique. Le Digital Pass est presque inviolable car il possède un code QR unique, même si la carte physique peut toujours être utilisée. Les autorités de contrôle pourront identifier si le code QR est valide après l'avoir scanné. Dans certains cas, la carte d'identité et la carte physique pourront être exigées pour s'assurer de l'identité du détenteur.