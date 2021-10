Ile Maurice: Le PM - « L'éducation un outil efficace pour combattre la pauvreté »

En ce dimanche 17 octobre, la National Empowerment Foundation et la National Social Inclusion Foundation ont commémoré la journée mondiale de l'éradication de la pauvreté, au Caudan Art Centre.

Cela sous le thème de 'Building Foward Together: Ending Persistent Poverty, Respecting all People and our Planet'. Afin d'attirer l'attention sur la pauvreté et de faire un bilan de tous les programmes qui ont lieu à ce jour et de revoir les stratégies tout en prenant en considération les retombées du Covid-19 pour alléger le fardeau de la pauvreté.

Invité de l'événement, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a déclaré que la pauvreté existera toujours mais qu'il ne faut pas qu'un individu se retrouve dans un enfer spiral où il n'arrive plus à « respirer ». Il soutient qu'il faut tout faire pour aider les pauvres à sortir de cette situation, lançant un appel à ceux dans le besoin de faire bon usage des schemes mis en place pour les aider à sortir la tête de l'eau et d'être aussi responsable.

Le Premier ministre a fait comprendre que « l'éducation est un outil efficace pour combattre la pauvreté ».

Pour sa part, Fazila Jeewa- Daureeawoo, la ministre de la Sécurité sociale, a soutenu que la pauvreté reste un défi et qu'il y a encore beaucoup à faire pour améliorer la situation des pauvres.

A cette même occasion, un Residential Rehabilitation Centre pour les personnes sans-abri, situé à Roche Bois, a été inauguré. Ce centre peut, en effet, accueillir une trentaine de sans-abri. Ce projet a été concrétisé grâce à une somme de Rs 6 millions allouée par le Covid-19 Solidarity Committee et la collaboration de la National Social Inclusion Foundation et de l'Association Pour Personnes en Larmes (APPEL).