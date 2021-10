Gabon: Ste Harjaap sarl & Ste Satjeet sarl - L'enquête se poursuit

Nous avons interviewé plus de 4 personnes jusqu'à aujourd'hui qui comprend également les ex-employés de cet industriel propriétaire M.Doad Surjit Singh (Jimmy).

L'un des ex-employés (indiene) de l'industriel dont le nom ne peut être rendu public pour des raisons de sécurité nous a révélé qu'il avait travaillé pour l'industriel pendant près d'un an et demi comme comptable d'abord à Douala puis à Ngaoundéré où il a constaté des faits que l'industriel vole de l'électricité dans les deux villes de Douala et Ngaoundéré en soudoyant le chef d'équipe technique de l'eneo.

Les factures que l'industriel devrait normalement toucher devraient avoisiner les 70-80 Millions Xaf mais son patron payait environ 10-12 Millions Xaf par mois après avoir eu plusieurs fours pour fondre le fer dans son industrie à Douala & Ngaoundéré. Le même employé nous a également révélé que son patron a violé plusieurs filles locales, y compris ses propres filles nationales en les invitant à Douala, mettant ainsi plusieurs d'entre elles enceintes.

Plusieurs filles ont été interviewées. L'une de ces filles dont le nom ne peut pas être divulgué pour des raisons de sécurité. Plus tard, la même fille est allée rencontrer le consulat honoraire de l'Inde à Douala et a accepté sa plainte, mais sa plainte n'est toujours pas traitée à ce jour. La même fille nous a également fait comprendre qu'il n'était pas seulement la seule victime de Jimmy mais qu'il y avait beaucoup de filles dont la propre secrétaire de Jimmy qui ont été maltraitées, rendues enceintes et démis de leurs fonctions.

Nous avons également interrogé l'un des ex-ouvriers qui a jeté la ferraille dans le four sans aucun équipement de protection à l'exception des Gants qui étaient le seul matériel qui lui était fourni au moment de son travail. Lorsqu'il a essayé de protester contre cela, il a fait courir ses chiens derrière lui juste pour créer une panique afin qu'il n'ait pas le courage d'aller se plaindre contre son patron "Jimmy". Il nous a également révélé qu'il y a des centaines de plaintes qui ont été déposées au bureau du travail à Douala et au bureau du consulat honoraire de l'Inde à Douala, mais comme les rapports l'ont dit dans le passé, aucune mesure n'a été prise jusqu'à aujourd'hui.

L'un des ex-travailleurs de ladite industrie nous a également révélé des faits troublants qui sont très difficiles à digérer. l'apporter dans sa chambre d'hôtel qui est réservée en permanence à Douala. Il nous a également révélé que ledit industriel possédait 8 voitures personnelles prestigieuses qu'il importait en permanence de Dubaï, dont un Toyota Landcruiser, plusieurs Jeeps (que le propriétaire n'utilise que pour ses week-ends), plusieurs Sedans, des Hyundai Suv et n'oubliant pas les camions qu'il possède.

Nous recevons de multiples appels pour les entretiens contre ledit industriel mais faute de personnel nous traitons leurs demandes en priorité.