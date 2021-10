Burkina Faso: FESPACO 2021 - Mettre en avant les nouvelles générations

Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) est bel et bien lancé. Malgré la pandémie et malgré la crise sécuritaire qui touche le Burkina Faso, le festival du cinéma africain a démarré ce samedi 16 octobre en fin d'après-midi, avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture au palais des sports. La compétition officielle, les diffusions des films, documentaires et séries ont débuté ce dimanche 17 octobre, mais la cérémonie de lancement a clairement marqué les esprits.

Lutter, créer, s'appuyer sur l'héritage de Sankara. L'ambition de cette 27e édition du Fespaco est de mettre en avant les nouvelles générations.

Présent, le chef de l'État Roch Marc Christian Kabore s'est interrogé sur les difficultés dans le secteur du cinéma : « Quelles sont les contraintes, les perspectives du cinéma africain ? Il faudra que l'ensemble des acteurs de ce monde se penchent dessus pour que nous puissions lever tous les verrous qui empêchent le cinéma africain de prospérer. »

« On a tous besoin de la même chose : l'espoir »

Avec près de 40 danseurs et une superbe chorégraphie, le tout appuyé par des artistes réputés comme le Sénégalais Baba Maal, Serge Aimé Coulibalya a réussi son pari : redorer le blason du Fespaco, prouver que le Faso est bel et bien là. « On doit réunir toutes ses forces pour pouvoir montrer au monde qu'on reste debout, explique-t-il, qu'on est là sur nos jambes et qu'on est prêt à avancer malgré l'adversité. On a tous besoin de la même chose : l'espoir. »

Une posture revendiquée également par les responsables du Fespaco. « Le septième art, faut-il le rappeler, peut valablement défendre la paix en fléchissant toutes les formes d'intégrisme et d'extrémisme pour les militants en prison et défendre la solidarité entre nos peuples, souligne Salifo Taida, qui préside le comité d'organisation. Vive le cinéma africain ! Vive le Fespaco ! »