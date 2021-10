Cote d'Ivoire: ART contemporain - LouiSimone Guirandou Gallery participe à la foire d'art contemporain africain de Londres

Du 14 au 17 octobre, se tient la neuvième édition de la Foire d'art contemporain africain 1-54, à Londres dans la capitale britannique. Un évènement très important auquel LouiSimone Guirandou Gallery participe.

A la faveur du rendez-vous qui est l'un des plus importants pour les artistes, les galeries, les collectionneurs et des amateurs d'art africain contemporains, LouiSimone Guirandou Gallery y présentera des œuvres d'Alun Be, Cheryl McIntosh et Dominique Zinkpè, trois signatures dont le talent et l'originalité des œuvres ne laissent personne indifférent dans le milieu de l'art contemporain africain et même mondial.

Pour marquer d'une empreinte indélébile sa première participation à 1-54 de Londres, LouiSimone Guirandou Gallery a choisi d'associer la photographie et la peinture, le profane et le mystique, le culte du patrimoine, la recherche des racines et la volonté de se projeter dans l'avenir.

Un éclectisme artistique qui vise à encourager le dialogue sur les maux universels de l'humanité, les espoirs et les luttes, la beauté et la poésie, les pensées et les rêves reflétés dans les œuvres des artistes sélectionnés.

Une façon de dire que l'art n'est pas seulement esthétique, il peut porter un regard plein de méditation sur le monde et tenter d'y apporter des solutions.