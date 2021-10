Algérie: Le documentaire "Leur Algérie" primé au Festival de Fameck

Fameck (France) — Le documentaire "Leur Algérie" de Lina Soualem, a été primé samedi au 32e Festival du film arabe de Fameck (Est de la France), annoncent les organisateurs.

En lice pour le "Prix du public", avec la fiction "Paysage d'automne" de Merzak Alouache qui concoure également dans cette catégorie, "Leur Algérie" a été primé lors d'une cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée samedi.

Concourent également dans cette sélection "Sous le ciel d'Alice" de Chloé Mazlo, "Des hommes" de Lucas Belvaux (France) ou encore "Gaza mon amour", une comédie dramatique réalisée par Arab et Tarzan Nasser.

Coproduction algéro-française sortie en 2020, "Leur Algérie" relate l'histoire des grands-parents de Lina, séparés après plus de 62 ans de vie conjugale. D'une durée de 72 minutes, ce documentaire questionne l'exil à travers le vécu des premiers migrants algériens installés en France.

Le jury a décerné le Grand prix au film de fiction "Memory box" de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, alors que "La Femme du fossoyeur" de Khadar Ayderus Ahmed et "Une Histoire d'amour et de désir" de Leyla Bouzid se sont vu attribuer des "mentions spéciales". Le prix du documentaire est revenu à "We are from there" du Libanais Wissam Tanios, alors que "Baba Sebta" de Randa Maroufi a raflé le prix du court-métrage.

Une cinquantaine de films, entre longs-métrages de fiction, documentaires et courts-métrages, en majorité des productions récentes, ont été présentés lors de cette édition qui prend fin dimanche.

Parallèlement aux projections, des expositions, spectacles, animations étaient au programme de cette 32e édition, en plus d'une rencontre sur le thème "Tous les films sont-ils politiques" animé par les journalistes Edwy Plenel et Nathalie Chiflet, et le cinéaste Rachid Bouchareb.

Fondé en 1990, le Festival du film arabe de Fameck se veut être un lieu d'expression artistique et d'échange avec pour objectif de promouvoir une "cinématographie émergente" dans les pays du Maghreb et les pays arabes.