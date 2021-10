Algérie: Conseil des ministres - Des instructions pour parachever les structures de Djamaâ El-Djazair

Alger — Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a donné dimanche lors de la réunion du Conseil des ministres, des instructions pour parachever les aspects liés à la réception des différentes structures constituant Djamaâ El-Djazair et l'équiper entièrement, a indiqué le Conseil dans un communiqué.

Présidant ce dimanche une réunion du Conseil des ministres, le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a donné des instructions portant parachèvement des aspects liés à la réception des différentes structures constituant Djamaâ El-Djazair et son équipement en entier dans le respect des normes de qualité exigées pour cet établissement spirituel, précise la même source.

Après avoir donné l'accord de principe à propos des textes proposés pour l'organisation de la Mosquée au niveau scientifique et administratif, et son placement sous tutelle du Premier ministre, des instructions ont été données pour hisser le niveau de la formation des gérants et des cadres chargés de la gestion de cet édifice, en collaboration avec les différents partenaires expérimentés dans la gestion de pareilles infrastructures.

A noter que le dossier de la gestion et l'entretien de Djamaâ El-Djazair avait fait l'objet d'un exposé, présenté avril passé en Conseil des ministres, par le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, suite à quoi le président de la République avait enjoint de mener à bien une étude approfondie pour aboutir à la conception finale de la gestion de cet édifice religieux aux niveaux administratif et scientifique.