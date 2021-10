Algérie: Un numéro vert à la disposition des membres de la communauté nationale à l'étranger

Alger — Le Conseil des ministres a approuvé, lors de sa réunion tenue dimanche, une proposition présentée par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, pour mettre à disposition des enfants de la communauté nationale un numéro vert au niveau des ambassades et consulats, afin de leur garantir une protection permanente et immédiate et d'écouter leurs préoccupations en cas de problèmes à l'étranger.

"Le Conseil des ministres a approuvé dimanche une proposition présentée par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, pour mettre à disposition des enfants de la communauté nationale un numéro vert au niveau des ambassades et consulats, afin de leur garantir une protection permanente et immédiate et d'écouter leurs préoccupations en cas de problèmes à l'étranger", lit-on dans le communiqué du Conseil.

Dans un message à la veille de la Journée nationale de l'immigration marquant le 60e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait affirmé "s'intéresser de très près" à la prise en charge "optimale" des préoccupations de notre communauté et à la protection de ses intérêts, saluant hautement les positions nationalistes "honorables" affichées à maintes reprises par les membres de cette communauté à travers des sursauts de solidarité exemplaires en temps d'épreuves.

A ce titre, M. Tebboune a souligné "nos centres diplomatiques et consulaires sont appelés à développer leurs méthodes de travail, en termes d'interaction avec les membres de la communauté, par des méthodes modernes de gestion consulaire, aux fins d'atténuer les souffrances de nos concitoyens établis à l'étranger".