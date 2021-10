Afrique: Tirs à l'Arc au pays: Mme Sylvestre Alassi prend les commandes de la fédération

En Assemblée Générale extraordinaire, ordinaire et élective ce samedi 16 octobre à Lomé, la Fédération Togolaise de Tirs à l'Arc (FTTA) a, à l'issue des travaux, élu à sa tête, un nouvel exécutif. Les délégués après l'adoption des nouveaux textes (statuts et règlement intérieur), ont choisi à l'unanimité, Mme Sylvestre Possobindo Alassi pour mener à bon port, les tirs de cette fédération stoppés par une lancinante crise depuis près de 14 ans.

Pour Mme Alassi, la nouvelle présidente, cette élection constitue un nouveau départ. Elle ambitionne faire du tir à l'arc, un sport plus prisé et monter haut le drapeau du Togo à l'international. Mais pour y arriver, il faut fédérer des énergies. « Il faut avoir un discours fédérateur, au-delà des mots, il faut des actions concrètes comme l'élection qui vient déjà de se passer. Et déjà nous remercions les délégués pour la confiance placée en nous et ensemble nous arriverons à faire quelques choses. Faire du tir à l'arc le développement et la paix dans un esprit de rigueur, de ténacité et d'organisation. Faire découvrir le tir à l'arc et amener des gens à aimer cette discipline. Le tir à l'arc, ce n'est pas seulement tenir une flèche et tirer mais c'est d'abord un état d'esprit c'est-à-dire avoir le mental pour dire je veux atteindre un but », a-t-elle déclaré.

Le nouveau comité exécutif de la Fédération Togolaise de Tirs à l'Arc est élu pour un mandat de quatre ans. Il est composé comme suit :

Présidente : Alassi Possobindo Sylvestre

1er Vice-Président : Amedegnato Kokou

2ème Vice-Président : Amouzou Ablo Ségbédji

Secrétaire Général : Amemelio Kossi Edem

Secrétaire Général Adjoint : Olympio Koffi

Trésorier Général : Mensah Séwa

Trésorier Général Adjoint : Gbetoulana Messan

Membres : Amouzou Houkpati et Adade Hermane