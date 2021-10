Burkina Faso: Inauguration d'une statue d'Alain Gomis sur la colonne des cinéastes à Ouagadougou

Ouagadougou — Le ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop a inauguré, dimanche, une statue du cinéaste sénégalais Alain Gomis sur la colonne des cinéastes à Ouagadougou, en marge du FESPACO.

M. Diop a exprimé sa "fierté" d'inaugurer la statue du réalisateur franco-sénégalais, double étalon d'or de Yennenga au festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) dont le coup d'envoi de la 27e édition a été lancé samedi.

La statue d'Alain Gomis trône désormais sur la colonne des Etalons à Ouagadougou aux côtés de son compatriote Ousmane Sembene, de Souleymane Cissé (Mali), Idrissa Ouédraogo et Gaston Kaboré (Burkina Faso) et de Kramo Fatika Lanciné (Côte d'Ivoire).

Il est ainsi le deuxième réalisateur sénégalais à figurer sur cette colonne des Etalons qui faisait face au rond-point des cinéastes sur l'avenue Monseigneur Thévenoud en face de la mairie de Ouagadougou.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en l'absence du réalisateur qui n'est pas encore présent au Burkina Faso.

"C'est un sentiment de fierté et de double consécration, si le Sénégal est à l'honneur dans un pays ami qu'est le Burkina Faso, venir fêter le talent africain et sénégalais montre qu'on est sur la bonne voie"', a dit Abdoulaye Diop.

Il a encouragé cette "coopération Sud-Sud" et cette relation entre le Burkina Faso et le Sénégal.

"Quand on ouvre la colonne par le pape du cinéma africain Sembene Ousmane et que Alain Gomis ferme cet espace, cela prouve le talent qui existe dans notre pays et cette volonté politique qui accompagne le secteur du cinéma. C'est cette double consécrations que nous célébrons ici", a-t-il ajouté.

Pour la ministre de la Culture, des arts et du Tourisme du Burkina Faso, cet honneur fait à Alain Gomis est "bien mérité".

"Alain Gomis est une fierté pour le Sénégal, pour le Burkina Faso et pour l'Afrique et le monde. Alain Gomis a eu l'Etalon d'or en 2013 et en 2017 donc ce n'est pas par hasard s'il trône ici sur la colonne des Etalons", a-t-elle dit.

Le sculpteur Burkinabé Siriki Ky réalisateur de cette statue de bronze de Alain Gomis qui pèse 300 kilos de laiton cuivre et de zinc, composant de la grande famille du bronze, estime que la seule difficulté rencontrée pour faire ce travail a été l'inaccessibilité du cinéaste.

"J'aurais aimé voir Alain Gomis, le rencontrer, savoir son état d'âme et faire des photos pour mieux réussir cette statue. Mais cela n'a pas été possible", a t-il fait savoir.

Siriki Ky qui immortalise ainsi les cinéastes estime qu'il s'immortalise aussi à travers eux. Mais, ajoute le sculpteur : "J'arrête de faire ce travail, car les yeux ne répondent plus, j'ai 68 ans, il faut que les jeunes sculpteurs prennent le flambeau et continue le travail".