Burkina Faso: Vie politique dans la Comoé - Querelle de WhatsApp au MPP

Les militants du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) section de la Comoé ont tenu une assemblée générale le 16 octobre 2021 à son siège. En prélude aux élections municipales, il s'est agi de plancher sur les tâches urgentes pour assurer la victoire au parti. Ce fut l'occasion de laver le linge sale de la non-cohésion entre militants.

Le point des résolutions du dernier congrès du MPP aux militants, la vie du parti, les tâches urgentes pour une réussite des élections à venir, constituaient, entre autres, le menu de cette AG présidée par Bamory Ouattara, DG de la SONAPOST, nouvellement promu au BEN du MPP au sortir du dernier congrès. Seul pratiquement face aux militants venus des différents départements et qui ont voulu comprendre l'absence de certains des leaders du parti, «ils ont tous été invités mais certainement leur calendrier ne leur a pas permis d'être là », dira Bamory Ouattara, qui a évoqué l'ouverture de la 27 édition du FESPACO.

Malgré la présence de 2 délégations de la section Comoé au lieu d'une seule au congrès, la participation a été jugée satisfaisante. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les prochaines municipales engendrent déjà des remous, avec des actes qualifiés d'indiscipline par le SG de la section provinciale, Fabarka Soulama, qui a proposé des sanctions.

En effet, en prélude à ces élections de proximité, des groupes WhatsApp sont créés qui font déjà l'apologie de certains candidats à la mairie. Le parti n'ayant pas encore statué sur les éventuelles candidatures, Bamory Ouattara a toutefois estimé normaux les ambitions, de même que ces groupes WhatsApp de soutien, mais a appelé au respect de la discipline en attendant que le parti définisse les critères de choix de leurs maires. Il a annoncé la création d'un groupe WhatsApp officiel de la section où les publications seront réglementées.

Du reste, cette discipline et partant la cohésion au sein du parti auront longuement marqué les débats. Plusieurs intervenants ont tiré sur la sonnette d'alarme pour plus de vigilance des leaders afin que l'histoire ne se reproduise plus. Bien qu'ayant la majorité des conseillers municipaux à Banfora, les clivages politiques ont eu raison de la cohésion, entraînant la perte de la mairie par le parti.

La détermination au MPP reste le contrôle de toutes les 9 mairies, avec la ferme volonté de reprendre les mairies de Banfora et de Moussodougou qui leur échappent. Pour cela, qui veut aller loin ménageant sa monture, certains des militants ont demandé qu'en lieu et place des sanctions, l'interpellation et la sensibilisation soient pratiquées.

Concernant les tâches urgentes, il s'agira pour la section provinciale d'aller à l'écoute des communes en vue de connaître leurs attentes, dira Soulama Fabarka.

Pour le membre du BEN, « il a été demandé aux militants de mettre l'accent sur la cohésion pour éviter qu'il y ait des divisions entre nous. S'il y a la cohésion, le travail de mobilisation peut commencer pour que le parti se donne le maximum de chance de remporter tous les sièges dans les conseils municipaux de la province ».

La section MPP/Comoé a reçu plusieurs militants de l'ATD du ministre Souleymane Soulama.

Pour leur chef de file, Soumaïla Soma, secrétaire politique national de l'ATD, c'est grâce au sens de l'approche et de l'écoute d'un homme, Fousséni Sagnon, qu'ils ont rejoint le MPP.