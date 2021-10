Sénégal: Elections territoriales de janvier 2022 - Le Pr Moussa Baldé désigné candidat de Bby pour la mairie de Kolda

Pour les élections territoriales de janvier 2022, le Pr Moussa Baldé (ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural et président du Conseil départemental de Kolda) a été désigné à une écrasante majorité par les leaders de Benno Bokk Yaakaar pour être le candidat de la coalition à la mairie de Kolda. Une résolution a été prise au cours d'une rencontre des leaders de partis politiques et mouvements de Bby de Kolda, sous la présidence de son coordonnateur, Alseyni Ba.

«La conférence des leaders à 15 voix pour sur 20, avec aucune voix contre, 5 abstentions dont les 3 s'en remettent à la décision de la mouvance. En conséquence, la mouvance présidentielle propose le Pr Moussa Baldé à la candidature de la grande mouvance présidentielle pour la commune de Kolda », lit-on dans la résolution qui a sanctionné la rencontre.

Selon ces leaders, le Pr Moussa Baldé, « homme intègre, rassembleur, engagé et loyal » aux côtés du Président Macky Sall et surtout grand travailleur, a fini de convaincre les Koldoises et Koldois qui réclament sa prise en main des destinées de la commune de Kolda. La mouvance présidentielle dit s'engager sérieusement à assurer la même victoire éclatante dans toutes les collectivités territoriales du département voire de la région.

Elle tend une main fraternelle à toutes les forces vives de la commune voire du département selon le principe de la gouvernance inclusive, solidaire, attentionnée et respectueuse de tous et de chacun, qui a toujours guidée les démarches de Moussa Baldé. Les signataires de la résolution sont des responsables entre autres de l'Apr, du Ps, de l'Ucs, du Model, du Pit, de la Ld, Synergie républicaine, Ldr/Yessal, Aj, Dental Sénégal, etc.