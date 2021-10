Madagascar: Football / Coupe de la CAF - Le CFFA battu par l'InterClube

L'InterClube n'a fait qu'une bouchée du CFFA.

Incroyable mais hélas vrai, le Centre de Formation de Football Andoharanofotsy a sombré corps et biens hier dans le stade de Mahamasina pourtant acquis à sa cause. Malheureusement, supporter n'est pas tout car il fallait aussi gagner sur le terrain. C'est ce que Bela et ses camarades n'ont pas réussi devant des Angolais venus pour la gagne.

Trois à zéro. C'est le résultat du match des 1/16èmes de finale de la Coupe de la Confédération opposant, hier au Stade Barea, le CFFA à l'InterClube. Ce dernier a scellé la rencontre très tôt en marquant deux buts au premier quart d'heure. Luis dès la 13ème minute et Antonio trois minutes plus tard ont fini par assommer l'équipe du CFFA qui jouait une défense en ligne et se faisait quasiment prendre de vitesse. La faute à un premier rideau formé uniquement de Nounou et donc facile à déborder.

La foudre a frappé trois fois. Le troisième but des Angolais durant les arrêts de jeu, était également dû à un contre qui prenait tout le monde de vitesse. Un coaching gagnant de l'entraîneur brésilien de l'InterClube qui a fait entrer ses cinq remplaçants. Du sang neuf qui faisait du mal au CFFA quelque peu fébrile à l'image de Tsito que Titi Rasoanaivo a fini par faire sortir. C'est dire qu'on ne pouvait pas tout avoir même s'il y avait des occasions nettes de marquer sur les montées de Lekadoda qui remplissait à merveille son rôle de piston. Mais dans ce même rôle mais sur le côté droit, Bonnard a été moins vu, comme à son habitude. Même Santatra a gâché des occasions de marquer ou de faire marquer Bela ou Rakoul.

Avec cette avance de trois buts, c'est devenu plus compliqué pour le CFFA de revenir à la marque. Il fallait voir le sourire de Roberto Bianchi, coach de l'InterClube, à la sortie du terrain pour deviner ce qui allait arriver au CFFA. C'est devenu plus compliqué pour espérer renverser la vapeur. Mais mourir pour mourir autant le faire les armes à la main, prévient le président Tota Henintsoa Rakotoarimanana qui va remobiliser sa troupe pour ce match retour à Luanda. Il se tourne vers le président Andry Rajoelina pour lui faciliter ce déplacement car il n'a pas encore tout perdu. L'idéal serait d'aller battre ces Angolais chez eux comme l'a fait à l'époque le Stade Olympique de l'Emyrne face au Métro Atlético. Une manière de demander pardon à toute la population d'Andoharanofotsy et aux nombreux supporters qui ont manifesté leur soutien lors de la marche de solidarité de vendredi.