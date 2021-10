Madagascar: Analamanga Park - Réhabilité par la Région

Analamanga Park renaît de ses cendres. Après deux ans de travaux, ce centre de loisirs et de pique-nique, sise dans le "fokontany" d'Ampangabe, commune Ambalavao, district d'Atsimondrano, vient d'être remis à neuf et est de nouveau opérationnel.

Samedi dernier, le président Andry Rajoelina a fait le déplacement dans l'Atsimondrano pour inaugurer les infrastructures nouvellement installées. Outre les terrains de basket, volley-ball, football et pétanque, Analamanga Park s'est vu également doté de salle de réunion, de suites et bungalows pour VIP et pour le grand public, des stands destinés à la vente exposition d'arts malagasy, des piscines externes, d'une piscine chauffée interne, ainsi que d'une scène de spectacles. Les activités à Analamanga Park ont cessé depuis 2007.

Cette suspension a provoqué des pertes considérables sur l'économie des communes environnantes et de la population locale. D'ailleurs, dans son discours, le président Andry Rajoelina a déclaré que la création d'espaces de divertissements et de loisirs modernes participe à l'embellissement et à la modernisation de la ville tout en apportant des activités génératrices de revenus pour les communes locales. Il n'a pas manqué de féliciter le gouvernorat d'Analamanga pour cette réalisation. Il convient en effet de noter que ce projet relève d'une initiative personnelle du gouverneur Hery Rasoamaromaka qui s'est engagé personnellement dans la réalisation de ce projet.

Dans son discours, ce dernier a déclaré que cette infrastructure appartient au « daholobe », à tout e monde. Analamanga Park a ouvert ses portes au grand public depuis samedi. D'après les explications, le budget de la réhabilitation d'Analamanga Park s'élève à 2 milliards d'ariary.