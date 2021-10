Madagascar: Gendarmerie Betongolo - Le bureau de la lutte contre les stupéfiants dévoré par les flammes

Le feu a frappé fort samedi soir à Betongolo. Vers 19 heures, le bureau du service de lutte contre les stupéfiants, les actes terroristes, les traites d'êtres humains, et les trafics illicites des ressources naturelles de la gendarmerie à Betongolo a pris feu.

Selon les informations émanant de la gendarmerie, un court-circuit s'est produit à l'intérieur du bureau qui était fermé ce soir-là. Alertés 5 minutes plus tard, des éléments de la caserne des sapeurs-pompiers de Tsaralalàna ont débarqué sur les lieux. À leur arrivée vers 19 h 15, les flammes avaient déjà pris de l'ampleur et avaient dévoré le bâtiment composé de deux salles de bureau. Équipés de trois camions-citernes, les pompiers ont pu maîtriser le feu et ont essayé de récupérer les effets et dossiers importants contenus dans le bâtiment.

Quelques minutes plus tard, un camion-citerne du corps de la protection civile de l'armée malagasy est venu à la rescousse. Bien que l'incendie fut maîtrisé, le bilan était lourd. Plusieurs dossiers, des meubles et des ordinateurs sont partis en fumée. Hier, le Secrétaire d'Etat chargé de la gendarmerie, le général Serge Gellé (SEG) et le commandant de la Circonscription interrégionale d'Antananarivo, le général Andriatsarafara Rakotondrazaka (CIRGN) se sont rendu sur les lieux pour constater de visu la situation.

À cette occasion, le SEG a annoncé que la réparation du bâtiment ainsi que la reconstitution des dossiers et documents brûlés doivent commencer dès aujourd'hui. Cela se fera en collaboration avec les différents partenaires concernés par ce service. En ce qui concerne la réhabilitation du bâtiment, le CIRGN affirme que l'architecture de celui-ci doit être maintenue. Construit en 1904, l'infrastructure date d'une centaine d'années et constitue un patrimoine historique, souligne-t-il. Il est à noter qu'aucun blessé ni perte en vie humaine n'a été à déplorer dans cet incendie.