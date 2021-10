Ile Maurice: Tests PCR - La galère des enseignants

Le personnel du corps éducatif exempté de la vaccination n'est pas au bout de ses peines. Une circulaire émise le 12 octobre par le ministère de l'Éducation indique qu'ils doivent se rendre dans les médicliniques ou dispensaires (community hospitals) pour des tests PCR, les samedis. Si les tests étaient jusqu'ici envoyés au laboratoire de l'aéroport et que les résultats étaient communiqués sur WhatsApp, ce n'est plus le cas désormais.

En effet, cela est dû à la réouverture des frontières et en vue d'une hausse de tests effectués sur les passagers débarquant à l'aéroport. Ainsi, les prélèvements seront dorénavant envoyés au Central Health Laboratory (CHL) de l'hôpital Victoria pour analyse. De ce fait, ce n'est que le lendemain, soit dimanche après-midi, que les enseignants recevront leurs résultats. Cette situation ne plaît pas aux enseignants concernés par ce changement. L'un d'eux explique que ceux qui sont exemptés doivent aller chercher leur résultat entre 13 et 16 heures dimanche. «Donc leur week-end est bousillé. Pas de temps pour se ressourcer et de profiter de leurs jours de repos. C'est inadmissible», fulmine l'un d'eux.

Pour une enseignante du privé, c'est l'incompréhension. Elle affirme n'avoir pas obtenu de circulaire de son établissement l'informant de ces changements. «Samedi, j'ai demandé au personnel de la médiclinique. On m'a informé que les résultats seraient envoyés via WhatsApp. Ce que j'ai reçu.» Du côté des autorités, une source du ministère de l'Education fait ressortir que le ministère ne fait qu'appliquer les directives du High Level Committee. «S'il y a un changement concernant le protocole pour les employés exemptés de vaccin à l'avenir, ce sera pris au niveau du comité. Et nous l'appliquerons.»