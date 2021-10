Algérie: Mawlid Ennabaoui - Le ministère de la santé met en garde contre les dangers des produits pyrotechniques

Alger — Le ministère de la Santé a mis en garde, dimanche, contre l'usage des produits pyrotechniques qui représentent un réel danger et peuvent provoquer de graves accidents à l'occasion de la célébration de la fête du Mawlid Ennabaoui.

Le ministère rappelle, dans un communiqué, que les produits pyrotechniques, tels que les pétards, les feux d'artifices et les fusées représentent un "danger réel" et peuvent provoquer de "graves accidents", ajoutant que chaque année, "des accidents surviennent mettant en danger la vie des individus et la fête tourne au drame pour beaucoup".

La même source affirme que les produits pyrotechniques "sont responsables d'incendies et de pollution sonore causée par la déflagration des pétards", mettant en garde sur "l'impact de leurs bruits forts et répétés sur le bien-être physique, particulièrement les personnes âgées, les malades, les femmes enceintes et les enfants".