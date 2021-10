Afrique: Reconstruction de l'économie mondiale - Le Cmfi du FMI pour une accélération des réformes

Dans un communiqué de presse, le Comité monétaire et financier international (Cmfi) dit œuvrer ensemble à l'accélération des réformes porteuses de transformations afin de contribuer à la construction d'une économie mondiale plus résiliente et durable.

« Nous attendons avec intérêt les résultats de la COP26 et nous nous engageons fermement à intensifier notre action climatique conformément à l'Accord de Paris, en tenant compte des facteurs propres à chaque pays. Dans ce contexte, nous aurons recours à des initiatives combinant toutes les mesures efficaces sur le plan des finances publiques, des marchés et de la réglementation, y compris des instruments de politique publique visant à réduire de manière efficiente les gaz à effets de serre, tout en protégeant les groupes les plus vulnérables », lit-on dans un communiqué de presse sanctionnant sa réunion.

Le Cmfi souligne qu'il continuera également de collaborer pour exploiter le potentiel de l'économie numérique en ayant pour objectif d'en faire bénéficier tous les pays et d'en maîtriser les risques.

« Nous mettrons en place une architecture de la fiscalité internationale plus robuste. Nous réaffirmons nos engagements concernant les taux de change, les déséquilibres mondiaux excessifs et la gouvernance, ainsi que notre déclaration sur le système commercial fondé sur des règles, telle que nous l'avons formulée en avril 2021 » , ajoute la même source.

Le Cmfi n'a pas manqué de saluer également le soutien que le Fmi continue d'apporter aux pays membres afin qu'ils surmontent la pandémie de manière durable et relèvent d'autres défis au moyen d'une surveillance bilatérale et multilatérale de pointe adaptée à leurs spécificités, et d'un développement ciblé des capacités.