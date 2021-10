Burkina Faso: FESPACO - L'émotion d'«En route pour le milliard» un documentaire sur le guerre des 6 jours

Au Fespaco, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, les projections officielles ont débuté ce dimanche. Plusieurs catégories existent : longs métrages, mais aussi documentaires. En sélection, « En route pour le milliard » du Congolais Dieudo Hamadi revient sur la guerre des Six jours dans la ville de Kisangani, guerre entre les armées rwandaises et congolaises.

Ils s'appellent Mama Bahingui, Gedeon, Sola, Mama Kashinde, Président Lemalema et ils font partie des 3 000 blessés de ces affrontements à Kisangani qui ont fait 1 000 morts. Tous sont handicapés, se font fabriqués des attelles de fortune. Et 18 ans après cette guerre oubliée, ils décident d'aller à Kinshasa récupérer les dédommagements promis.

Une épreuve

Pour rejoindre la capitale, ils embarquent sur une barge d'un autre âge, fouettés par la pluie et les coups de vent, un voyage, une épreuve encore plus lorsque l'on est handicapé.Images saisissantes, comme celle de Mama Kashinde, elle n'a plus de bras, plus de jambes, mais sait utiliser un pilon ou faire de la couture.

Ce documentaire, s'il parle du rejet au sein même des familles, des pensées suicidaires de certains est surtout une leçon de vie, de combat. Refoulés de l'Assemblée nationale, des bureaux des Nations Unies, l'équipe cherche finalement un avocat et attend beaucoup de l'élection du président Tshisekedi.

Bouleversant

Bouleversé comme de nombreux spectateurs à la sortie de la projection, Yémoussa Ouédraogo a eu du al à trouver les mots : « Les dirigeants n'écoutent pas ceux qui ont des problèmes sérieux. Ils ont d'autres chats à fouetter que de résoudre les problèmes réels. La conclusion, c'est ça. Ça fait pitié. »

« En route pour le milliard » de Dieudo Hamadi est d'ores et déjà l'un des documentaires marquants de ce Fespaco.

Une grande vague de bien-être souffle sur la ville. Ouagadougou s'est faite belle pour le Fespaco. Un bon signal pour aller de l'avant, estime Charles: «Le fait que le Fespaco existe, ça montre qu'on est intègre. Et dans l'intégrité, il y a ce qu'on appelle le courage. On ne baisse pas les bras. On avance.»

[Reportage] Le cinéma revient à Ouagadougou pour le plus grand bonheur du publique