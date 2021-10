Cameroun: Sport - Un jubilé pour Sylver Talom

Plusieurs anciennes gloires du football ont rendu vendredi dernier, un hommage à cet ancien défenseur qui a écrit les belles pages du Racing de Bafoussam.

Comme un symbole. Un penalty obtenu aux toutes dernières minutes du match. Sylver Talom se lance et transforme l'occasion en but. Le quatrième de la formation des anciennes gloires du Racing de Bafoussam. Dans l'adversité, les anciennes gloires du Racing de Bafoussam dominant la formation des anciens Lions Indomptables (4-0). Un match nostalgique. Sur le terrain, il y avait sutout des joueurs peu en jambes, des anciens footballeurs qui ont pris de l'âge et de l'embonpoint.

Jules Dénis Onana. Bertin Ebwelle. Bonaventure Djonkep... Ces charismatiques anciens footballeurs de l'équipe nationale de football des Lions indomptables du Cameroun, font partir de ceux qui ont honoré de leur presence, le jubilé de Sylver Talom. Une cérémonie qui s'est déroulée samedi dernier au stade municipal de Bafoussam Bamendzi. Ces anciennes gloires qui ont respectivement marqué leur passage au sein des équipes du Canon de Yaoundé, Union de Douala et Tonnerre de Yaoundé... , sont venues rendre hommage à une autre ancienne gloire du football. Sylver Talom.

Un joueur qu'ils ont régulièrement croisé sur les terrains pendant leur carrière, lors des matchs du championnat national d'élite de football du Cameroun. Convoqué au sein des Lions indomptables Sylver Talom arrive blesse. Malgré ses belles prestations et ses titres engrangées, notamment celle de meilleur défenseur du championnat, il ne s'impose malheureusement pas au à l'équipe nationale. C'est au sein de la formation du Racing de Bafoussam que Sylver Talom s'est inscrit sa légende.

La cérémonie de son jubilié a été l'occasion our ceux qui l'ont connu de lui rendre un vibrant hommage. Occasion d'apprécier la modernisation du stade municipal de Bafoussam "A notre époque, il n'y avait pas de gazon, et nous jouons avec le cœur pour gagner des matches et honorer notre maillot", rappelle ce dernier qui a été toute sa carrière durant, fidèle au Tout puissant de l'Ouest (TPO). Une équipe du Racing de Bafoussam avec laquelle, il a gagné quelques titres, et mène des belles batailles à l'international. Des souvenirs inoubliables pour ce dernier ; Avec nostalgie, les supporters de cette équipe espèrent revivre ces moments.