Congo-Kinshasa: Matérialisation progressive des réformes envisagées dans le secteur - Guy Loando lance la campagne de vulgarisation de la Politique Nationale d'Aménagement du Territoire

"La campagne de vulgarisation qui s'ouvre en ce jour, a comme objectif principal, de permettre à la Province de Kinshasa : de s'approprier les résultats de la réforme de l'Aménagement du Territoire, surtout de mettre en œuvre la Politique Nationale d'Aménagement du Territoire ; et de répondre aux attentes du Gouvernement et de la population en rapport avec l'affectation, l'occupation et l'utilisation des espaces, des ressources naturelles du sol et sous-sol ainsi que le développement durable de la Ville de Kinshasa et sa périphérie", a déclaré Me Guy Loando Mboyo, Ministre d'Etat en charge de l'Aménagement du Territoire, à la cérémonie de lancement officielle de cette campagne prononcée en présence des membres du Gouvernement ci-après : Rose Mutombo de la Justice et Garde des Sceaux, Dr. Jean-Jacques Mbungani de la Santé Publique, Hygiène et Prévention ainsi que Marc Ekila, Vice-Ministre des Transports et voies de communication. Tenue le samedi 16 octobre dernier, au Salon Rouge de l'Hôtel du Gouvernement à la Gombe, cette cérémonie a permis au Ministre Loando d'expliciter les contextes de création, les mécanismes de matérialisation et les objectifs poursuivis par cette Politique Nationale d'Aménagement du Territoire, inscrite parmi les priorités de son Ministère, comptées au nombre des axes principaux de la feuille de route du Gouvernement Sama Lukonde et poursuivant le bien-être de la population congolaise. Ce qui est une des composantes importantes de la gouvernance du Chef de l'Etat Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Le lancement de cette campagne à Kinshasa, Ville-province et Capitale de la RD. Congo, intervient après les précédentes campagnes lancées respectivement dans les villes de Kisangani dans la Tshopo, Buta dans le Bas-Uélé et Gbadolite dans le Nord-Ubangi. D'emblée, Guy Loando a rappelé que le processus de la réforme de son secteur, lancé depuis juin 2017, vise à doter la RDC d'une Politique Nationale d'Aménagement du Territoire, d'une Loi relative à l'Aménagement du Territoire, d'un Schéma National d'Aménagement du Territoire et des Guides Méthodologiques pour l'élaboration des Plans Provinciaux et Locaux d'Aménagement du Territoire.

A ce jour, a-t-il dit, deux instruments importants ont été produits à savoir, la Politique Nationale de l'Aménagement du Territoire (PNAT), adoptée en Conseil des Ministres et le projet de Loi relative à l'Aménagement du Territoire, retenu parmi les matières de la session de septembre à l'Assemblée Nationale.

Axes principaux et principes propulseurs

Dans son discours, le Ministre Loando a indiqué les axes principaux autour desquels toutes les actions seront posées dans le cadre de la Politique Nationale d'Aménagement du Territoire. Il s'agit de la promotion de grandes infrastructures structurantes et intégratrices du territoire, la recherche d'une redistribution rationnelle et équitable sur le territoire national des équipements et des services sociaux de base, le renforcement de l'armature urbaine et des pôles de compétitivité et d'intégration économique, le développement et aménagement agro-rural et renforcement des complémentarités villes-campagnes, la durabilité environnementale et résilience face aux changements climatiques, la planification, optimisation des affectations et arbitrage des usages des terres, ainsi que l'amélioration des cadres juridique et institutionnel de l'aménagement du territoire.

Egalement, il a énuméré les principes que certains ont qualifié de "socle", d'autres de "propulseur", dans lesquels tous les acteurs du développement territorial trouveront leur place.

«Il s'agit de principes suivants: la cohérence et la subsidiarité, l'équilibre et la complémentarité, la justice territoriale, la responsabilité sociale et environnementale, l'unité et la cohésion nationale, la globalité de l'aménagement du territoire, l'anticipation, la consultation et la participation», a proclamé d'un ton vif, Me Guy Loando.

Acompte du Gouvernement

Par ailleurs, à l'intention de l'opinion nationale et l'assistance composée de membres de son Cabinet, agents du Ministère et personnalités conviées, Guy Loando a annoncé que sur instruction du Premier Ministre Sama Lukonde, Chef du Gouvernement, le Gouvernement de la République a débloqué un acompte pour permettre au Ministère de l'Aménagement du Territoire de poursuivre les activités de la Réforme de son secteur.

Il a salué ce geste en ces termes : «Pour ce faire et au nom des cadres et agents de mon Ministère, je tiens à remercier sincèrement Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement pour cet appui financier combien important et tant attendu, car le processus de la Réforme était à l'arrêt depuis plusieurs mois par manque de financement. Ce financement sur fonds propre du Gouvernement nous permet de se déployer à travers le pays non seulement pour la vulgarisation mais aussi pour parachever ce processus par la production des livrables restants. Il sied de rappeler que la réforme en cours découle des recommandations du Plan National Stratégique du Développement, PNSD 2019-2023 dont l'Aménagement du Territoire constitue le 4ème pilier majeur, mais aussi un des piliers les plus importants du Programme de notre Gouvernement».

Remerciements aux partenaires

Dans son allocution, le Ministre d'Etat Loando a réitéré ses remerciements aux partenaires techniques et financiers qui appuient le processus d'élaboration et matérialisation de cet ambitieux programme de Réforme. Il a cité, entre autre : l'Initiative pour la Forêt d'Afrique Centrale (CAFI) pour le financement du programme ; le FONAREDD, pour le plaidoyer en faveur du programme, sa coordination et son suivi permettant d'atteindre les différents jalons ; ainsi que le PNUD, qui assure l'exécution de ce programme.

Il sied de préciser qu'à cette occasion, Guy Loando Mboyo a rendu un hommage mérité à Félix Tshisekedi, Président de la République, pour sa vision qui place au centre de sa gouvernance le bien-être de la population en accordant une place de choix à l'Aménagement du Territoire de la République Démocratique du Congo en vue d'un développement durable et harmonieux.