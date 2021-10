Congo-Kinshasa: Message du Ministre des Finances Nicolas Kazadi aux réunions du G20

Le Ministre des Finances a représenté le Président Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président en exercice de l'Union Africaine, aux réunions du G20 qui se sont tenues à Washington D.C. en marge des assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (GBM) et du Fonds Monétaire International (FMI).

Le Ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a saisi cette occasion pour exprimer les vues du continent africain en général, et en particulier celles de la République Démocratique du Congo. Au cours de cette réunion présidée par M. Daniele Franco, Ministre italien de l'Economie et des Finances, le message du Ministre des Finances a mis l'accent sur les efforts déployés par tous les pays dans la lutte contre le COVID 19, ainsi que sur la reprise progressive de l'économie mondiale pour assurer un avenir prospère et durable qui soit inclusif pour tous.

Nicolas Kazadi a souligné le fait que de nombreux pays restent exposés aux risques de la crise économique, notamment en ce qui concerne l'incertitude croissante due aux nouvelles variantes du COVID 19. Le faible taux d'accès aux vaccins, les risques liés aux pressions inflationnistes, les pics de taux d'intérêt et les marges de manœuvre budgétaires limitées sont également des défis auxquels beaucoup sont confrontés. Le manque d'accès aux vaccins, les risques liés aux tendances à la hausse, les taux d'intérêt élevés et les marges de manœuvre budgétaires limitées sont également des défis auxquels beaucoup sont confrontés. Pour cette raison, il a appelé à un soutien multilatéral sur tous les fronts, y compris les pays membres du G20, en termes de ressources financières, d'investissements publics et privés, et de soutien à la mise en œuvre de réformes politiques audacieuses afin de mettre l'économie mondiale sur la voie d'une reprise résiliente.

Le Ministre des Finances a également mentionné que la relance économique est sans aucun doute au centre des actions concernant les pays les moins développés. Cependant, l'accès inéquitable aux vaccins et aux ressources financières, y compris les niveaux élevés de dettes pour certains pays, sont un obstacle à une véritable relance économique pour ces pays en raison de leur vulnérabilité. M. Nicolas Kazadi a souligné la nécessité d'agir sans tarder et a déclaré que cette réunion est une occasion unique pour les membres du G20 de développer des stratégies politiques appropriées, basées sur des messages de solidarité adéquats, afin de s'assurer que les dirigeants présents au Sommet du G20 à Rome prennent les bonnes décisions pour un avenir prometteur.

A cet égard, le Ministre des Finances a suggéré que chacun fasse tout son possible pour maîtriser la situation de la crise sanitaire. Pour y parvenir avec succès, le G20 doit augmenter l'offre de vaccins. Il a également reconnu que la stabilité financière reste la question clé pour stimuler une reprise économique plus durable.

Par ailleurs, Nicolas Kazadi a assuré ses homologues que l'Union africaine reste ouverte à la mise en œuvre de la feuille de route en améliorant les paiements aux frontières, en luttant contre le financement du terrorisme afin de renforcer la transparence.

Enfin, le Ministre a exprimé la reconnaissance de l'Union africaine à tous les membres du G20 pour leur soutien et leur engagement sur les deux piliers que sont la réallocation multilatérale des bénéfices des entreprises et un taux efficace d'impôt minimum mondial.

