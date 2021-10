Congo-Kinshasa: 3ème cycle de l'Examen Périodique Universel des droits humains - Les membres du comité interministériel des droits humains sensibilisés sur la mise en œuvre des recommandations

L'UPR.info, en partenariat avec le Centre Carter, a organisé deux jours d'atelier, du jeudi 14 au vendredi 15 octobre 2021 au Centre Carter de Kinshasa, en vue d'outiller les membres du Comité interministériel des droits humains (CIDH) sur le processus de l'Examen Périodique Universel (EPU).

A la suite de la cérémonie d'ouverture et la photo de famille avec tous les partenaires de cette activité, à savoir, UPR.info, le Centre Carter, le Bureau Conjoint des Nations unies pour les droits de l'homme et la Commission Nationale des droits de l'homme, les participants ont vu défiler, tour après tour, des intervenants sur des sessions liées aux travaux du Comité interministériel des droits de l'homme pour l'élaboration du plan de suivi et mise en œuvre des droits humains sur le mécanisme de l'Examen Périodique Universel et sa complémentarité avec les autres mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme et autres, sans oublier le travail en groupe sur l'élaboration des indicateurs des droits humains dans le but de développer un plan de suivi en utilisant la méthode fournie par l'UPR.info et le Bureau Conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme.

A l'issue de ces deux jours, la Directrice Exécutive de l'UPR, Mona M'bikay s'est exprimé en relevant que c'est aussi dans le souci de sensibiliser le Comité interministériel des droits de l'homme et les ministères concernés sur les recommandations reçues par la République Démocratique du Congo, lors du troisième cycle de l'examen périodique Universel.

"Nous avons travaillé ensemble à définir des indicateurs des actions pour atteindre l'amélioration des droits humains. Car, la réalisation des droits humains est progressive et nécessite des différentes actions qui doivent encore être menées. Le prochain examen périodique Universel de la République Démocratique du Congo aurai lieu au mois de novembre 2024, il est donc temps de sensibiliser par rapport aux recommandations et de définir une feuille de route à mi-parcours pour s'assurer d'une mise en œuvre effective de ces recommandations", a-t-elle laissé comprendre.

Quant aux deux jours, la Directrice Exécutive de l'UPR.info les a évalué d'avoir été très enrichissant, avec des discussions franches sur les recommandations et la faisabilité de leurs mises en œuvre en vue de montrer un changement effectif et une progression dans la réalisation des droits humains.

Il y a lieu de souligner que l'Examen Périodique Universel, EPU en sigle, est un processus à travers lequel les Etats membres des Nations Unies examinent le niveau de mise en œuvre des droits de l'homme dans chaque Etat membre à travers un cycle de 4 ans.

Lors du dernier examen périodique Universel, 267 recommandations ont, en effet, été formulées à la RDC, dont 239 acceptées par le gouvernement de la RDC.

Au total, 38 personnes représentant le Comité Interministériel des Droits humains, la Commission Nationale des droits de l'homme et plusieurs ministères ont pris part à cet atelier qui vient après la rencontre avec les parlementaires de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée Nationale.