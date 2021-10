Congo-Kinshasa: Pourquoi les choses ne changent pas au pays ?

billet

La réponse à la question de savoir pourquoi nous n'arrivons pas à nous déconditionner de l'économie, de l'administration et de la politique de prédation, de détournement à ciel ouvert et de manipulation est d'un triple ordre.

elle est avant tout d'ordre général que l'on observe dans les sociétés qui ont été soumises longtemps à l'esclave sous une forme ou une autre, il est difficile pour les individus de changer d'esprit et des comportements pour devenir véritablement libres et conscients d'assumer les responsabilités et tous les sacrifices que la liberté et du développement national exige quand les conditions d'esclavage offrent un certain espace de vie de jouissance exagérée à ceux qui sont à la commande.

Pour pérenniser ce système politique, administratif et économique de prédation et de manipulation en RDC, tout est décidé par une bande des vampires en veste pour manipuler l'opinion citoyenne et distraire la population locale à travers des projets imbéciles et des travaux publics sans fin.

Il y a alors une accoutumance à une certaine passivité de vivre sans responsabilité et de livrer à l'autre l'orientation de votre propre destin, c'est le cas de notre pays.

Le mensonge pour nos hommes en veste, est devenu une stratégie utilisée pour dérouté la masse congolaise et l'emballer dans leur idéologie.

Il suffit de voir comment s'est comporter nos dits députés dans les plénières et surtout devant les dossiers prioritaires de la nation congolaise, pour se rendre compte que le peuple Congolais est vilipender par ceux qui sont appelés à le défendre.

Ces hommes en veste n'ont plus conscience qu'ils ont étaient élus pour défendre les intérêts supérieurs de la nation, d'où le calcul politique, le positionnement égoïste et la jouissance économique restent leurs missions prioritaires. S'il en est ainsi, les élites politiques, comment peut-on espérer à un changement concret ? Ou à un développement local et national ?

Quelque chose d'autre est visible dans notre société et explique le comportement de prédation et du vol organisé, regarder aujourd'hui toutes nos institutions financières et administratives sont ici d'une fabrication tribale et politique, sans même un minimum de conscience nationale ni d'un principe de méritocratie.

Le vol, le détournement et la fraude sont institutionnalisés dans le quatre coins de la RDC. Personne ne pense que l'organisation institutionnelle est l'un des piliers du développement local et national.

Nous sommes alors manipulables à l'envie, nous devenons un peuple vulnérable de l'humanité, un peuple qu'on pille tout, qu'on dicte presque tout et qu'on assiste à tout le temps.

Nous sommes dans la nasse de ces hommes en veste, ils nous ont eu, et ils continuent à montent des stratégies pour nous avoir davantage.

Malgré la prolifération des mouvements de société civile, les associations des jeunes et les ONG des droits humains, le théâtre de manipulation, de détournement organisé et de mensonge environner toujours la vie politique congolaise.

De tout ce qui précède, le champ politique congolais est devenu le champ où tout est fait pour tromper et manipuler les citoyens ordinaires et surtout les amener à adhérer dans une vision d'un parti politique ou d'un homme politique dont son ambition ne pas celui de promouvoir le bien-être communautaire ni de défendre les intérêts des citoyens ordinaires.

On comprend l'urgence aujourd'hui, c'est de mobiliser toutes les couches citoyennes dans l'éducation politique et économique, dans la connaissance directe de la gestion globale de notre pays et dans la compréhension des rôles des animateurs qui gouvernent notre pays à tous les niveaux.

Pour y arriver, nous devons "Enseigner le Congo de profondeur, le Congo de Kimbangu, de Kimpa Vita, de Lumumba, du cardinal Joseph Malula et de Mzee Laurent-Désiré Kabila".

Refonder une politique nationale d'éducation de masse et d'animation culturelle et citoyenne à travers les médias locaux et nationaux, des théâtres, des clubs d'animation dans nos quartiers et communes, des séminaires et conférences et échanges ouverts sur la conscience historique, politique, économique et administration congolaise.

Animer les générations montantes sur les utopies, les rêves et des mythes de notre guérison sociopolitique pour qu'une nouvelle société congolaise naisse et grandisse.

Aujourd'hui, pour éradiquer nos pathologies, l'animation citoyenne ne suffit pas, il faut des pratiques dans lesquelles elles prennent corps, cela signifie que les forces vives de la RDC, les institutions éducatives, politiques et administrations, les hommes et femmes du pays et les élites de tout bord sont appelés à changer le Congo RDC par des initiatives Nouvelles et visibles, grâce auxquelles ils ne parleraient pas d'avenir du Congo comme un vœu pieux, mais comme un combat ancré dans des programmes concrets d'action organisée.

Si chaque jeune congolais, élite, femme et homme politique prend conscience d'action pour le changement de notre chère nation, le développement local et national sera visible ici et maintenant, de nouvelles orientations s'imposeraient vite pour casser les reins de ce système politique et économique de prédation, de détournement institutionnalisé et de manipulation globalisante en RDC.

La devise d'action doit être : " dis-moi dans quelle action du développement tu es engagé et je te dirais qui tu es ".