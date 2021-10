Congo-Kinshasa: Mise en place du Fonds national de réparation en faveur des victimes des violences sexuelles liées aux conflits - Denise Nyakeru Tshisekedi redonne un sourire aux victimes

En sa qualité de la Championne des Nations Unies pour la prévention des violences sexuelles liées aux conflits, la Première Dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi ensemble avec son bureau conjoint organisent en date du 20 au 21 octobre 2021 au Fleuve Congo Hôtel, une table ronde inclusive sur la mise en place d'un fonds national de réparation en faveur des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves.

Ce forum si important soit-il, à pour objectif : emmener les parties prenantes à un dialogue sur les préalables à la mise en place de ces fonds en faveur des victimes mais aussi à réfléchir sur la formulation d'une politique nationale de réparation efficace.

Sont conviés à cette table ronde, les organisations de la société civile qui luttent contre les violences basées sur le genre, les membres du gouvernement, les parlementaires, les organismes internationaux œuvrant dans la lutte contre les violences sexuelles, les spécialistes dans la prise en charge holistique des victimes, les membres des représentations diplomatiques en poste à Kinshasa, les agences du Système des Nations Unies mais aussi eux-mêmes les survivant(es) des violences sexuelles.

En effet, le but est que, au sortir de ces assises de deux jours que chaque partie prenante trouve sa part des responsabilités. Pour l'épouse du Chef de l'Etat Denise Nyakeru Tshisekedi, ce sera l'occasion de porter la voix d'espoir pour les victimes des violences sexuelles au plus haut niveau et pour les survivants, de saisir l'opportunité pour faire entendre leurs voix auprès des décideurs politiques et de participer activement au processus d'élaboration de la politique de réparation ainsi qu'à la mise en place du fonds de réparation d'une part.

Et d'autre part, occasion pour la société civile de poursuivre les efforts de sensibilisation auprès du gouvernement et du comité international pour l'octroi des facilités pour des réparations en faveur des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves commis en RDC; pour les experts des organisations nationales et internationales, d'apporter conseils et assistance technique en vue de l'opérationnalisation du fonds de réparation des victimes; les agences du Système des Nations Unies d'encourager et de soutenir le gouvernement de la RDC à concrétiser son action visant à restaurer les victimes et autres crimes graves.

Enfin, pour le Gouvernement congolais de s'engager sur la base des recommandations reformulées par les survivants et des propositions constructives des participants, à accélérer le processus d'adoption d'un décret portant création du fond de réparation des victimes et compte tenu de l'urgence, à intégrer ces paramètres dans la future loi nationale de réparation à présenter au parlement pour adoption.

Notons que, cette table ronde sera un cadre idéal qui permettra à toutes les forces vives engagées dans la lutte contre les violences sexuelles et autres crimes graves de consolider leurs actions et de travailler ensemble.